Trump aseguró que por ahora no habrá elecciones en Venezuela y reiteró que él está a cargo

Apenas 48 horas después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro en Caracas, el presidente Donald Trump delineó el futuro inmediato de Venezuela.
En una entrevista con NBC News durante este lunes 5 de enero, el mandatario estadounidense descartó la celebración de comicios en el corto plazo, proyectando una intervención profunda y prolongada.
Para la administración norteamericana, la prioridad no es la urna, sino la estabilidad estructural. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente vote”, sentenció Trump.