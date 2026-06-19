Martha Peralta seguirá privada de la libertad: magistrada le negó habeas corpus

La magistrada Cristina Lombana negó el habeas corpus solicitado por la senadora del Pacto Histórico Marta Peralta Epieyú y dejó en firme su privación de la libertad. La decisión cierra, al menos por ahora, una de las vías legales que la congresista había intentado para recuperar su libertad. Seguirá recluida en su casa.
Ayer, la senadora fue conducida por la Policía a rendir diligencia de indagatoria, luego de que solicitara en dos ocasiones el aplazamiento de la diligencia. La Fiscalía ha identificado a Peralta Epiayú como la supuesta articuladora principal de una estrategia diseñada para “torcer” el voto de varios parlamentarios en el marco del escándalo de la UNGRD.
En su resolución, la magistrada fue contundente al señalar que la senadora acudió directamente a la jurisdicción constitucional sin haber agotado primero los mecanismos ordinarios que el proceso penal le ofrecía para controvertir la decisión que la mantiene detenida.
“La accionante acudió directamente a la jurisdicción constitucional de hábeas corpus sin siquiera intentar los cauces ordinarios que el proceso le ofrece para controvertir la decisión, lo que confirma la improcedencia del amparo invocado: el hábeas corpus no está llamado a sustituir la diligencia que la propia parte ha omitido desplegar dentro del proceso”, señaló Lombana en su fallo.