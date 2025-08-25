Más de 3,5 millones de estudiantes podrían perder alimentación escolar por un déficit de $500 mil millones, alerta la Contraloría

Más de 3,5 millones de estudiantes en 53 territorios del país podrían quedarse sin alimentación escolar a partir de septiembre, debido a un déficit de $500 mil millones en los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), según alertó la Contraloría General de la República.
La advertencia surge tras un análisis del estado presupuestal del programa, donde se identificaron faltantes que podrían comprometer la operación en las próximas semanas.
La Contraloría recopiló información a través de procesos de seguimiento y visitas técnicas en distintas regiones con el fin de evaluar la distribución y el uso de los recursos del PAE.
Por su parte, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda la adición de los recursos pendientes en varias comunicaciones enviadas durante junio y agosto de 2025. La demora en la asignación de estos fondos podría afectar la continuidad del servicio y poner en riesgo la alimentación de los estudiantes.