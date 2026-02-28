Se eleva a 85 los muertos en Irán tras bombardeo a una escuela durante ataques de Israel y EE. UU.

El número de muertos por un ataque este sábado contra un colegio en el sur de Irán ha subido a 85, informó el poder judicial iraní, después de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.
“El número de mártires en la escuela para niñas de Minab ha aumentado a 85”, según la fiscalía de la zona, citada por el sitio web Mizan Online del poder judicial.
En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de “acto bárbaro” que “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.