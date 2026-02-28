Se eleva a 85 los muertos en Irán tras bombardeo a una escuela durante ataques de Israel y EE. UU.

El número de muertos por un ataque este sábado contra un colegio en el sur de Irán ha subido a 85, informó el poder judicial iraní, después de bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica. “El número de mártires en la escuela para niñas de Minab ha aumentado a 85”, según la fiscalía de la zona, citada por el sitio web Mizan Online del poder judicial. En contexto: EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente En un comunicado, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó el ataque de “acto bárbaro” que “constituye una nueva página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores”.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado ataques contra diversos objetivos en territorio iraní. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que se trata de eliminar “amenazas inminentes”. Por otro lado hubo impactos de misiles iraníes en monarquías de la región del golfo Pérsico que albergan bases militares de Estados Unidos. Irán había advertido que si era blanco de un ataque de Estados Unidos, las bases militares estadounidenses en la región del Golfo pasarían a ser objetivos legítimos. Entérese: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica Esta represalia iraní amenaza con generalizar el conflicto, a pesar de diversos llamados de la comunidad internacional a la moderación. El gobierno de Israel anunció este sábado haber atacado varias reuniones de altos funcionarios iraníes.

Los objetivos de Estados Unidos e Israel en el ataque contra Irán

Entre los objetivos atacados en la llamada operación “Furia Épica”, se encuentran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y el presidente Masud Pezeshkian, según la radiotelevisión pública israelí.

“Este régimen terrorista no puede tener nunca un arma atómica”, dijo el presidente estadounidense Donald Trump al anunciar el ataque. El mandatario republicano presentó esta campaña “masiva” como una “misión noble”, y reconoció que su país podría sufrir bajas.