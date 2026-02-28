Fuego en el Golfo: Irán responde al inicio de la guerra con ataques a bases militares de EE. UU.

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado 28 de febrero haber lanzado una primera oleada de misiles y drones contra Israel, tras los bombardeos recibidos de parte de Washington y el Estado hebreo. Le puede interesar: EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente “Ha comenzado la primera oleada de ataques con drones y misiles de la República Islámica de Irán contra los territorios ocupados”, indicaron los Guardianes en un comunicado, refiriéndose a Israel.

Y es que la madrugada de este sábado, el Golfo Pérsico se ha convertido en un escenario de hostilidades abiertas. La agencia estatal de noticias de Baréin confirmó tres ataques en su territorio, de los cuales al menos uno impactó contra instalaciones militares operadas por EE. UU. La ofensiva de los Guardianes de la Revolución iraníes ocurre pocas horas después de que la Casa Blanca e Israel declararan formalmente la guerra contra Irán, bajo la premisa compartida de terminar con la República Islámica. Irán afirmó este sábado que responderá “con decisión” al ataque de Israel y Estados Unidos en el país, ordenado pese a unas conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington destinadas a evitar un conflicto. “Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores”, indicó en un comunicado la cancillería iraní, que afirmó que Irán hizo “todo lo necesario para evitar una guerra”. “Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Escalada regional y cierre de fronteras: la advertencia de Teherán