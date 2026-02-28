x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fuego en el Golfo: Irán responde al inicio de la guerra con ataques a bases militares de EE. UU.

Según medios internacionales, se han registrado explosiones en Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, quien ya le respondió al país norteamericano.

  • Ataques de Irán contra bases estadounidenses. FOTO: Captura video de redes sociales @Afr00ditamx1
    Ataques de Irán contra bases estadounidenses. FOTO: Captura video de redes sociales @Afr00ditamx1
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron este sábado 28 de febrero haber lanzado una primera oleada de misiles y drones contra Israel, tras los bombardeos recibidos de parte de Washington y el Estado hebreo.

Le puede interesar: EE. UU. e Israel lanzan ataque “masivo” contra Irán y desatan respuesta con misiles en Medio Oriente

Ha comenzado la primera oleada de ataques con drones y misiles de la República Islámica de Irán contra los territorios ocupados”, indicaron los Guardianes en un comunicado, refiriéndose a Israel.

Y es que la madrugada de este sábado, el Golfo Pérsico se ha convertido en un escenario de hostilidades abiertas. La agencia estatal de noticias de Baréin confirmó tres ataques en su territorio, de los cuales al menos uno impactó contra instalaciones militares operadas por EE. UU.

La ofensiva de los Guardianes de la Revolución iraníes ocurre pocas horas después de que la Casa Blanca e Israel declararan formalmente la guerra contra Irán, bajo la premisa compartida de terminar con la República Islámica.

Irán afirmó este sábado que responderá “con decisión” al ataque de Israel y Estados Unidos en el país, ordenado pese a unas conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Teherán y Washington destinadas a evitar un conflicto.

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán responderán con decisión a los agresores”, indicó en un comunicado la cancillería iraní, que afirmó que Irán hizo “todo lo necesario para evitar una guerra”.

“Así como estábamos listos para las negociaciones, ahora estamos más preparados que nunca para defender a la nación iraní”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Escalada regional y cierre de fronteras: la advertencia de Teherán

La violencia no se limitó al archipiélago bareiní. Reportes de la agencia Reuters y la cadena local Al Jazeera señalan múltiples explosiones y ataques en Abu Dabi (capital de Emiratos Árabes Unidos), Kuwait y Catar.

Ante la vulnerabilidad de sus territorios, estos países del Golfo han procedido de inmediato a ordenar el cierre total de su espacio aéreo para evitar catástrofes civiles y militares adicionales.

Este despliegue bélico cumple con las amenazas previas de las autoridades iraníes, quienes habían advertido que cualquier agresión contra su soberanía transformaría automáticamente en “objetivo militar” tanto al Estado de Israel como a las bases estadounidenses distribuidas en la región.

El cumplimiento de esta advertencia marcó el inicio de un conflicto de gran escala que ya afecta a los principales aliados estratégicos de Washington en Medio Oriente.

También le puede interesar: ¿Por qué Israel y EE. UU. atacaron a Irán? Cinco claves para entender a la república islámica

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida