Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; voló unos 3 minutos y “hubo un viraje”

El mundo de la música lamenta con profundo dolor la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien en la tarde de este 10 de enero perdió la vida en un accidente de avioneta Piper Navajo, mientras se desplazaba con su equipo de trabajo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá.
En el siniestro también murieron el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era el asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante.