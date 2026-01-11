Se conocen nuevos detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo; voló unos 3 minutos y “hubo un viraje”

El mundo de la música lamenta con profundo dolor la muerte del cantante Yeison Jiménez, quien en la tarde de este 10 de enero perdió la vida en un accidente de avioneta Piper Navajo, mientras se desplazaba con su equipo de trabajo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá. En el siniestro también murieron el capitán Hernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Las autoridades precisaron que Óscar Marín, natural de Victoria (Caldas), era el asistente personal del cantante, mientras que Jéfferson Osorio, oriundo de Manzanares, se desempeñaba como su representante.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una investigación para colaborar con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Aerocivil en lo relacionado con la aeronave particular de matrícula N325FA. “Luego de las primeras actividades realizadas por los organismos de rescate, las autoridades aeronáuticas y unidades de la Policía Nacional para atender la emergencia, los cuerpos de los seis ocupantes y víctimas de este evento serán trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá para que, conforme a los protocolos técnicos y legales vigentes, se establezca su plena identidad”, indicó la Fiscalía en un comunicado.

¿Qué pasó con la avioneta en la que iba Yeison Jiménez?

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran la magnitud del accidente y la condición en la que quedó la avioneta en la que viajaban los ocupantes. La aeronave sufrió pérdida total, por lo que se prendió en llamas, dejando los cuerpos posteriormente calcinados.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que la avioneta se encontraba en proceso de despegue, pero no logró alzar vuelo en sus totalidad en el Aeródromo Juan José Rondón, lo que provocó la colisión y el incendio. “Lo que se sabe de este accidente es que la avioneta, que es privada, avanzó por la pista y, cuando debía llegar al punto en el que inicia el despegue, no lo hizo y siguió derecho. Luego se estrelló con el terreno aledaño y se produjo un incendio del cien por ciento”, expresó la ministra a Noticias Caracol. Por su parte, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, explicó que hubo un viraje en vuelo; es decir, que la aeronave giró o se volteó. Además, indicó que alcanzó a volar entre tres y cinco minutos, recorriendo cerca de una milla con respecto a la pista o a la cabecera de la pista, lo que calificó como una distancia relativamente corta. “Dentro de la información técnica y los datos recolectados hasta el momento, se logra evidenciar que efectivamente hay un desplazamiento desde el momento en que despega la aeronave. Hay un viraje en vuelo y posteriormente la colisión”, dijo Bello a La FM.

¿Qué es el “stall”, la posible causa del accidente de Yeison Jiménez?

En diálogo con Infobae Colombia, un experto en aviación identificado con el callsign Booster explicó que, de acuerdo con las imágenes difundidas, el accidente podría estar relacionado con un fenómeno conocido como “stall” o pérdida de sustentación. Según detalló, la avioneta involucrada, con matrícula N325FA, requiere una velocidad aproximada de entre 100 y 120 nudos para lograr un despegue seguro. “No se elevaron, siguieron derecho y explotó. Fue una muerte horrible”, señaló.

El experto explicó que el stall ocurre cuando el avión no logra generar la sustentación necesaria, pese a que el motor continúe funcionando. “Cuando el ángulo del ala respecto al aire es demasiado alto, el flujo se separa, se vuelve turbulento y la sustentación cae de forma drástica”, indicó.