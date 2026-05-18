Sube a $200 millones la recompensa por masacre de 4 personas en Marinilla

La tranquilidad del Oriente antioqueño se vio duramente sacudida en horas de la noche, cuandi un ataque armado en la vereda Altos del Mercado, jurisdicción del municipio de Marinilla, dejó un trágico saldo de cuatro personas asesinadas.
El hecho estremeció a la comunidad local y encendió las alarmas de las autoridades departamentales. Ante la gravedad de la situación, se convocó de inmediato a un consejo de seguridad extraordinario.
En la mesa compartieron espacio los representantes de la Alcaldía de Marinilla, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia, con el único objetivo de articular una respuesta contundente ante este acto de violencia.
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