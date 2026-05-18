Sube a $200 millones la recompensa por masacre de 4 personas en Marinilla

En la mesa compartieron espacio los representantes de la Alcaldía de Marinilla, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Gobernación de Antioquia, con el único objetivo de articular una respuesta contundente ante este acto de violencia.

El hecho estremeció a la comunidad local y encendió las alarmas de las autoridades departamentales. Ante la gravedad de la situación, se convocó de inmediato a un consejo de seguridad extraordinario.

La tranquilidad del Oriente antioqueño se vio duramente sacudida en horas de la noche, cuandi un ataque armado en la vereda Altos del Mercado, jurisdicción del municipio de Marinilla, dejó un trágico saldo de cuatro personas asesinadas .

La primera gran medida tras la reunión fue el incremento sustancial de los incentivos económicos para la ciudadanía que aporte información clave. La bolsa de recompensa, que inicialmente era menor, ascendió a los $200 millones.

El secretario de Seguridad de Marinilla, Javier Enrique Mozo, explicó cómo se llegó a esta cifra: “Se amplía la recompensa, la Gobernación de Antioquia está colocando 100 millones de pesos más para las informaciones que nos permitan esclarecer estos hechos y nos conduzcan a los autores y autores materiales de estos hechos”.

El plan de contingencia civil y militar incluye un despliegue técnico y de pie de fuerza inmediato en la subregión.

Para acelerar los resultados judiciales, las autoridades anunciaron la creación de una burbuja operativa conformada por unidades especializadas de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Este equipo de élite no solo asumirá de forma prioritaria el caso de la vereda Altos del Mercado, sino que también trabajará en otros procesos que actualmente son materia de investigación en todo el Oriente antioqueño.

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Por el lado militar, el acompañamiento en las calles y vías rurales será reforzado. El coronel Jorge Acosta, comandante de Caballería No. 4 Juan del Corral, entregó un parte de tranquilidad a los habitantes respecto a la presencia institucional.

“El Juan del Corral con nuestra Policía Nacional va a traer más pie de fuerza con nuestro grupo especial y otro especial de policía para contener todos estos hechos”.

Mientras los cuerpos de inteligencia avanzan en la recolección de material probatorio, las líneas de investigación ya apuntan a un detonante claro. Las primeras hipótesis de la masacre se dirigen al tráfico y microtráfico de estupefacientes.

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