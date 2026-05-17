Dos masacres en tres días en Antioquia: cuatro muertos en Marinilla por guerra entre El Mesa y Clan del Golfo

Cuatro hombres fueron asesinados en la noche del pasado sábado en una vereda del municipio de Marinilla, Oriente antioqueño, en medio de la disputa que hay en esta subregión entre el Clan del Golfo y la banda El Mesa. Ante la gravedad de este crimen, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos.
Los hechos se registraron sobre las 9:00 de la noche, cuando se hallaron los cuerpos de las víctimas en la vereda Altos del Mercado, a 20 minutos del casco urbano, instantes después de que presuntos miembros de la banda El Mesa dispararan en contra de las víctimas, de acuerdo con las primeras informaciones.