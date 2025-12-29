Constituyente del gobierno Petro plantea reformar el modelo económico y revisar el rol del Banco de la República

Con base en el Proyecto de Ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve a poner sobre la mesa una transformación estructural del modelo económico colombiano; esto con implicaciones directas para la política monetaria, el rol del Banco de la República y la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía.
El documento presentado plantea de manera explícita la necesidad de revisar el actual esquema económico del país y avanzar hacia un modelo con mayor protagonismo estatal.
Puede leer: Petro justifica consulta popular con argumento del “bloqueo institucional”; sin embargo, estas son las leyes que le ha avalado el Congreso
Además, en este señala que uno de los ejes de la eventual Constituyente será la redefinición del modelo productivo nacional, al advertir que Colombia debe “superar el modelo económico rentista y extractivista” y transitar hacia un esquema basado en “economías mixtas”, en el que el Estado no solo regule, sino que también participe de manera activa en sectores clave del desarrollo.