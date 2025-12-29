Constituyente del gobierno Petro plantea reformar el modelo económico y revisar el rol del Banco de la República

Con base en el Proyecto de Ley de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno del presidente Gustavo Petro vuelve a poner sobre la mesa una transformación estructural del modelo económico colombiano; esto con implicaciones directas para la política monetaria, el rol del Banco de la República y la participación del Estado en sectores estratégicos de la economía. El documento presentado plantea de manera explícita la necesidad de revisar el actual esquema económico del país y avanzar hacia un modelo con mayor protagonismo estatal. Puede leer: Petro justifica consulta popular con argumento del “bloqueo institucional”; sin embargo, estas son las leyes que le ha avalado el Congreso Además, en este señala que uno de los ejes de la eventual Constituyente será la redefinición del modelo productivo nacional, al advertir que Colombia debe “superar el modelo económico rentista y extractivista” y transitar hacia un esquema basado en “economías mixtas”, en el que el Estado no solo regule, sino que también participe de manera activa en sectores clave del desarrollo.

Esta orientación implica una revisión profunda de las reglas actuales que rigen la economía, incluidas aquellas que delimitan la acción de las entidades autónomas. “Se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria, de la mano con un programa nacional de desarrollo productivo popular para la generación de empleo masivo y la proscripción de la tercerización laboral”, se lee en el documento. Lea más: Las ‘perlas’ del proyecto de Constituyente de Petro: un tribunal constitucional y quitarle autonomía al Banco de la República La iniciativa sostiene que la Asamblea Constituyente deberá discutir la arquitectura institucional del Estado para garantizar que las decisiones económicas estén alineadas con objetivos de desarrollo social, productivo y ambiental.

Siguiendo esto, el texto advierte que se busca un Estado con mayor capacidad de intervención para “asegurar el bienestar general y la garantía efectiva de derechos”, lo que podría tensionar el actual esquema de independencia del banco central frente al Ejecutivo.

“La Constitución vigente reconoce al Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, y le asigna el deber de velar por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda, a la vez que dispone que sus funciones se ejercerán en coordinación con la política económica general”, afirman. Por otro lado, el documento enfatiza que el Estado debe recuperar un papel protagónico en la provisión de bienes y servicios esenciales. Según el proyecto, se propone fortalecer la capacidad pública para la “prestación directa de servicios públicos estratégicos” y para orientar la economía hacia fines sociales y productivos, en contraposición a un modelo centrado en la lógica del mercado. Le puede interesar: Con su Constituyente, el Gobierno busca aprobar reformas sin el Congreso Esta visión refuerza la idea de que la política económica y monetaria debería responder a prioridades distintas a las actuales, como la industrialización, la transición energética y la reducción de la desigualdad. Según el Gobierno, la Constituyente permitiría actualizar el marco constitucional para responder a los retos contemporáneos del país y corregir desequilibrios históricos.

Siguiendo esto, la discusión sobre el Banco de la República no se centraría únicamente en su existencia, sino en la orientación de sus funciones y en el peso que deben tener objetivos como el empleo, el crecimiento y el desarrollo productivo frente al control de la inflación. “El debate constituyente puede orientarse a complementar el mandato del Banco, sin desnaturalizar su autonomía técnica, con una obligación constitucional de contribuir, dentro de su esfera de competencias, a los objetivos de crecimiento económico sostenible y de generación de empleo, en armonía con la dirección general de la economía y la intervención del Estado para mejorar la calidad de vida, promover la prosperidad general y realizar los fines sociales”, aseguran. Le puede interesar: Mauricio Gaona: “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es a él” Por ende, la propuesta de Asamblea Constituyente impulsada por el Gobierno Petro no solo abre un debate político y jurídico, sino también económico ya que, la posibilidad de reformar el modelo económico, fortalecer el papel del Estado y revisar el diseño institucional del Banco de la República plantea un escenario de alta sensibilidad para los mercados.

Comité presentó proyecto para convocar Asamblea Constituyente por “bloqueo institucional”

El Comité de Impulso de la Convocatoria a una Asamblea Constituyente presentó el proyecto de ley en el que propone una Constituyente como respuesta a un escenario persistente de “bloqueo institucional” que impide la realización efectiva del Estado social de derecho. En el documento exponen los motivos por los cuales es necesaria la medida. En primer lugar, señalan que el país enfrenta una situación social comparable a la vivida a comienzos de la década de los 90, antes de la Constitución de 1991. Según el texto, “las promesas incumplidas de la democracia pueden verse como posibilidades de transformación”, en un contexto marcado por “la falta de garantía de derechos, incluidos los sociales, y la lucha contra la impunidad”.

Enfoques de la nueva Constitución

El documento también desarrolla los enfoques que deberían orientar el camino hacia una nueva Constitución. El primer eje que mencionan es el del “proceso constituyente como escenario de reconciliación nacional y construcción de paz”. En este punto, el texto sostiene que Colombia no ha logrado superar las violencias que han marcado su historia y que han dejado “más de 10 millones de víctimas”, pese a los acuerdos firmados con algunos de los grupos insurgentes. Además, advierten que persisten dinámicas de violencia asociadas al narcotráfico, economías ilícitas y al conflicto armado interno, por lo que plantea que el proceso constituyente debe convertirse en “un escenario permanente de construcción de paz y reconciliación para el cese de la violencia organizada y sistemática”. Entérese: Así Petro ha “premiado” al ELN este año: “es una empresa criminal próspera” Agregaron que, en esta línea, es una oportunidad para que los actores armados “procedan a deponer las armas en el marco de procesos de sometimiento a la justicia con beneficios sociojurídicos y de negociación política, según el caso”. Otro de los enfoques planteados es la defensa de la soberanía nacional y la integración latinoamericana. El documento enmarca la iniciativa en un contexto internacional que califica como “muy particular” y menciona el “agresivo intervencionismo estadounidense en la región”, el cual, según el texto, pone en riesgo el principio de soberanía nacional. En este sentido, propone que la nueva Constitución tenga un enfoque de integración latinoamericana y del Caribe.

