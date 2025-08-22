Mayor de la Policía fue herido con su propia arma tras frustrar un robo en Bogotá: capturaron al agresor

En medio del patrullaje diario por las calles de Bogotá, el mayor Luis Eduardo Pinto Santander, fue víctima de una ráfaga de disparos con su propia arma, luego de frustrar un robo durante este viernes en la capital del país. Le puede interesar: Cancillería declara urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes El suceso, que sacudió la tranquilidad de la localidad de Usme, puso en relieve el riesgo constante al que se enfrentan los uniformados, ya que ni ellos mismos se salvan de los casos de inseguridad. Afortunadamente, la rápida acción policial y la coordinación entre unidades lograron posteriormente la captura del agresor, demostrando una vez más la efectividad de la fuerza pública cuando actúan con prontitud.

El ladrón y agresor capturado por la policía. FOTO: Policía Metropolitana de Bogotá

Así ocurrió el ataque contra el uniformado

Durante la mañana de este viernes 22 de agosto, el mayor Pinto, subcomandante de la estación de Policía de Usme, patrullaba el sector de La Marichuela. Fue entonces cuando presenció un robo y, sin dudarlo, corrió en auxilio de la víctima. Según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, el oficial “en una actitud valerosa, al evitar un hurto a una persona, fue atacado con arma de fuego”. El agresor, que lo tomó por sorpresa, logró despojarlo de su propia arma de dotación y disparó contra él a quemarropa en repetidas ocasiones, hiriéndolo en varias partes del cuerpo.

Tras el ataque, el agresor intentó escapar, pero la respuesta de las autoridades fue inmediata y contundente en la zona. Asimismo, activaron un “plan candado” que incluyó a unidades en tierra, el helicóptero Halcón de la Policía y drones. Esta acción coordinada permitió rodear al delincuente en cuestión de minutos y capturarlo justamente con el arma que había usado para agredir al oficial. La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá destacó la labor de la fuerza pública, asegurando que el trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y el Gobierno Distrital “ha dado como resultado importantes logros en la reducción de delitos de alto impacto como robos, hurtos y lesiones personales en la ciudad”.

Una recuperación positiva: así avanza la salud del uniformado

A pesar de recibir dos impactos de bala en el tórax y dos en una de sus rodillas, el mayor Pinto, de 41 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Meissen. La atención médica oportuna y especializada permitió que el uniformado se encuentre ahora fuera de peligro y en proceso de recuperación, según detallaron desde la policía. El Gobierno Distrital manifestó su total respaldo al oficial y le deseó una “pronta recuperación al Mayor Pinto y trabaja junto a la comandancia en la Mebog para apoyar el restablecimiento y acompañamiento de la Policía”.