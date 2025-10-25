Estar en la Lista Clinton sería una “muerte civil” para el presidente Gustavo Petro

Tras varias advertencias, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su amenaza y sancionó al mandatario colombiano Gustavo Petro.

El jefe de Estado fue incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas del Departamento del Tesoro, conocida mundialmente como la Lista Clinton.

Junto al jefe de Estado se designó a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Con esto, Petro es el primer presidente de Colombia que entra a esta lista negra, pero se une a otros dignatarios de la región como Nicolás Maduro, que está en la lista desde 2013; el expresidente de Paraguay Horacio Cartes (2013-2018) y el expresidente de Haití, Michel Martelly (2011-2016).

Otros presidentes en el mundo que están en este listado son el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa (desde 2017) y el presidente de Bielorrusia, Alyaksandr Lukashenka (desde 1994).

