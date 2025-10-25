Masacre en Santander: cuatro hombres fueron asesinados a bala en un asentamiento de Floridablanca

Un nuevo hecho de violencia estremeció a Colombia este sábado 25 de octubre. Esta ve ocurrió en Bucaramanga y su área metropolitana, en donde cuatro hombres fueron asesinados con arma de fuego en el asentamiento humano Villa Esperanza, ubicado en el barrio La Cumbre de Floridablanca, durante la madrugada del 25 de octubre. El caso fue reportado hacia las 3:00 de la mañana a través de la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, luego de que vecinos alertaran sobre múltiples disparos y personas heridas. Varias patrullas llegaron rápidamente al lugar, acordonaron la zona y confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos sin vida, todos con impactos de bala en diferentes puntos del sector. Los uniformados encontraron una escena desoladora: al interior de un cambuche estaban los cuerpos de las víctimas, mientras un perro aullaba junto a uno de ellos, en medio de la maleza y el silencio posterior al ataque. Entérese más: Video | Así fue la balacera que dejó a tres militares heridos en Bogotá

Ataque armado en Floridablanca: posible ajuste de cuentas por microtráfico

De acuerdo con versiones preliminares, varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas habrían ingresado al asentamiento y disparado de forma indiscriminada contra las víctimas. Las autoridades manejan como principal hipótesis un ajuste de cuentas entre estructuras criminales, presuntamente relacionado con el control de microtráfico en la zona. Una fuente policial citada por Vanguardia aseguró que el lugar donde ocurrió la masacre “podría ser un punto de expendio de drogas” y que “había más personas en el sitio consumiendo estupefacientes al momento del ataque”. Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para su identificación y posterior entrega a sus familiares. Siga leyendo: Petro anuncia la salida del general Triana, director de la Policía, y le reclama por fallas como la matanza en Amalfi Las autoridades identificaron a las cuatro víctimas del ataque armado ocurrido en el asentamiento Villa Esperanza, en Floridablanca. Los fallecidos fueron reconocidos con los alias de ‘Calvo’, ‘Álvaro’, ‘Jhonatan’ y ‘Mosco’. De acuerdo con el informe oficial, ‘Calvo’ recibió dos impactos de bala en la mano izquierda, además de heridas en el brazo y el pecho. ‘Álvaro’ presentó lesiones en la pelvis, el cuello y el rostro; ‘Jhonatan’, en el pecho y el tórax; mientras que ‘Mosco’ tenía heridas de bala en la cabeza. El coronel Savin Andrade Patarroyo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que el hecho estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre estructuras dedicadas al microtráfico.

Consejo de seguridad urgente en Floridablanca por ola de homicidios