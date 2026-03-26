Medicina Legal ya identificó a 24 víctimas del accidente del Hércules en Putumayo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este miércoles la identificación de 24 víctimas del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, tragedia que enluta al país y mantiene a decenas de familias a la espera de la entrega de sus seres queridos. En contexto: Comienza la entrega de cuerpos de víctimas del avión Hércules accidentado A través del Comunicado 017, la entidad informó que la totalidad de los cuerpos recuperados en la zona del siniestro ya fue trasladada a Bogotá, donde se adelantan los procedimientos técnico-científicos de identificación.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, en el marco de la atención al accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro”, señaló la entidad.

¿Cómo fue el proceso para identificar a las víctimas del accidente de avión Hércules?

Medicina Legal explicó que para atender esta emergencia fueron conformados 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo. Según la entidad, estos grupos trabajan de manera articulada en los procesos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

El director general del instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, indicó además que la labor continuará con una ampliación de horarios para avanzar en la identificación de las demás víctimas. “El Instituto continuará trabajando, con ampliación de horario, para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, indicó Medicina Legal en el comunicado.

¿Quiénes son las 24 personas que murieron en el accidente de avión Hércules?

De acuerdo con el listado oficial entregado por la entidad, estas son las víctimas identificadas hasta el momento: 1. Ariel Leonardo Villota Guevara 2. Jaime Alexander Fernández Camargo 3. Yeferson Fabian Otavo Yaima 4. Andrés Javier Moreno Chavez 5. Marco Tulio Martínez Varón 6. Luis Eduardo Blanco Hernández 7. Mateo Herrera López 8. Jaider Alexis Solis Torres 9. Benjamín Esteban Pérez Torres 10. Julián David González Herrera 11. Luis Eduardo González Hernández 12. Cristian Camilo Baza Tordecilla 13. Jhonathan Stid Pinzon Reyes 14. Rafael Santos Guerra Almeida 15. Jesús Enrique Chiquillo Miranda 16. Daniel Esteban Arias Pérez 17. Arley Camilo Tordecilla Warnes 18. Cristian Contreras Astroza 19. Jeison Mena Hurtado 20. Jesús Eduardo Hernández Hernández 21. Anderson Steven Moreano Candicuz 22. Leandro Diaz Reyes 23. Wilson Daniel Otavo Tique 24. Cristian Camilo Baza Tordecilla

Un proceso doloroso pero clave para las familias