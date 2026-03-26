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Medicina Legal ya identificó a 24 víctimas del accidente del Hércules en Putumayo

Los cuerpos fueron trasladados a Bogotá, donde avanzan los procedimientos forenses para su entrega digna. Conozca los nombres aquí.

  • Los cuerpos recuperados tras el accidente del avión Hércules en Putumayo fueron trasladados a Bogotá, donde Medicina Legal adelanta el proceso de identificación y entrega a sus familiares. FOTO: Cortesía Ministerio de Defensa
    Los cuerpos recuperados tras el accidente del avión Hércules en Putumayo fueron trasladados a Bogotá, donde Medicina Legal adelanta el proceso de identificación y entrega a sus familiares. FOTO: Cortesía Ministerio de Defensa
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este miércoles la identificación de 24 víctimas del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, tragedia que enluta al país y mantiene a decenas de familias a la espera de la entrega de sus seres queridos.

En contexto: Comienza la entrega de cuerpos de víctimas del avión Hércules accidentado

A través del Comunicado 017, la entidad informó que la totalidad de los cuerpos recuperados en la zona del siniestro ya fue trasladada a Bogotá, donde se adelantan los procedimientos técnico-científicos de identificación.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, en el marco de la atención al accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se recibió en la ciudad de Bogotá la totalidad de los cuerpos recuperados en el lugar del siniestro”, señaló la entidad.

¿Cómo fue el proceso para identificar a las víctimas del accidente de avión Hércules?

Medicina Legal explicó que para atender esta emergencia fueron conformados 12 equipos forenses interdisciplinarios, integrados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

Según la entidad, estos grupos trabajan de manera articulada en los procesos de abordaje, identificación y posterior entrega digna de los cuerpos a sus familiares.

El director general del instituto, Ariel Emilio Cortés Martínez, indicó además que la labor continuará con una ampliación de horarios para avanzar en la identificación de las demás víctimas.

“El Instituto continuará trabajando, con ampliación de horario, para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, indicó Medicina Legal en el comunicado.

¿Quiénes son las 24 personas que murieron en el accidente de avión Hércules?

De acuerdo con el listado oficial entregado por la entidad, estas son las víctimas identificadas hasta el momento:

1. Ariel Leonardo Villota Guevara

2. Jaime Alexander Fernández Camargo

3. Yeferson Fabian Otavo Yaima

4. Andrés Javier Moreno Chavez

5. Marco Tulio Martínez Varón

6. Luis Eduardo Blanco Hernández

7. Mateo Herrera López

8. Jaider Alexis Solis Torres

9. Benjamín Esteban Pérez Torres

10. Julián David González Herrera

11. Luis Eduardo González Hernández

12. Cristian Camilo Baza Tordecilla

13. Jhonathan Stid Pinzon Reyes

14. Rafael Santos Guerra Almeida

15. Jesús Enrique Chiquillo Miranda

16. Daniel Esteban Arias Pérez

17. Arley Camilo Tordecilla Warnes

18. Cristian Contreras Astroza

19. Jeison Mena Hurtado

20. Jesús Eduardo Hernández Hernández

21. Anderson Steven Moreano Candicuz

22. Leandro Diaz Reyes

23. Wilson Daniel Otavo Tique

24. Cristian Camilo Baza Tordecilla

Un proceso doloroso pero clave para las familias

El traslado de los cuerpos a la capital busca concentrar los procedimientos forenses y acelerar la entrega oficial a las familias, en medio de una de las tragedias aéreas más graves que ha enfrentado recientemente la Fuerza Pública en Colombia.

Lea aquí: Héroe en dos ruedas: Johan Trujillo, el carnicero que hizo 7 viajes en moto para salvar a soldados tras siniestro del Hércules en Putumayo

La identificación plena de cada víctima es uno de los pasos más sensibles del proceso, pues permite no solo formalizar la entrega de los cuerpos, sino también garantizar que las familias reciban acompañamiento institucional en medio del duelo.

Mientras avanzan las labores forenses, el país sigue pendiente del esclarecimiento de las causas del accidente del avión militar, que se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar en Puerto Leguízamo.

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