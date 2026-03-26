Medicina Legal ya identificó a 24 víctimas del accidente del Hércules en Putumayo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este miércoles la identificación de 24 víctimas del accidente del avión Hércules C-130 ocurrido el pasado 23 de marzo en Puerto Leguízamo, Putumayo, tragedia que enluta al país y mantiene a decenas de familias a la espera de la entrega de sus seres queridos.
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A través del Comunicado 017, la entidad informó que la totalidad de los cuerpos recuperados en la zona del siniestro ya fue trasladada a Bogotá, donde se adelantan los procedimientos técnico-científicos de identificación.