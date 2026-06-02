Incursión terrorista de disidencias de las Farc deja 8 heridos en Suárez, Cauca

Ocho personas heridas deja por el momento una incursión armada de las disidencias de las Farc en la zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, los ataques comenzaron en la mañana del lunes y se prolongaron hasta la madrugada de este martes, con hostigamientos a la Fuerza Pública y lanzamiento de explosivos desde drones.

La Alcaldía de Suárez expidió un comunicado en el cual precisó que la crisis se concentra en el sector de Playa Rica, con enfrentamientos entre los delincuentes y la Fuerza Pública.

“Alrededor de 200 familias permanecen confinadas en la zona, como consecuencia de los hechos que se desarrollan en el territorio, limitando su movilidad y poniendo en riesgo su integridad y bienestar”, dice el documento.

Entre los lesionados hay niños, según las informaciones preliminares. Uno de los menores de edad tuvo que ser remitido a Cali, junto a un adulto mayor, por la gravedad de las lesiones; los demás afectados fueron atendidos en centros médicos del municipio.