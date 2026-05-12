Niegan libertad condicional al exjefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela

Un juez federal del distrito de Estados Unidos rechazó la solicitud de libertad condicional por motivos humanitarios para el excapo y jefe del Cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela. El antiguo narcotraficante, de 82 años, purga una condena de 30 años de prisión en Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2005. Le puede interesar: El “club” de los extraditados que podrían morir de viejos en USA. Los abogados de Rodríguez Orejuela argumentaron en su solicitud a la justicia gringa en abril pasado que padecía una demencia senil severa y que, incluso, se despertaba por las noches creyendo que iba a tomar un taxi en las calles de Bogotá, según contó el periodista Joshua Goodman.

Vale recordar que desde Norteamérica la defensa del excapo ha intentado, en varias ocasiones, obtener su libertad o una reducción de su condena, sin éxito hasta ahora. La más reciente estrategia consistió en que la defensa solicitara a la justicia estadounidense concedérsela por razones humanitarias, argumentando el grave deterioro de su estado de salud.

En el documento presentado ante el tribunal, los abogados aseguran que Rodríguez enfrenta una condición crítica: “Su cuerpo está fallando y su mente ya no está”. Según la solicitud, padece un deterioro cognitivo severo que le impide incluso reconocer su propia existencia, lo que, afirman, lo mantiene en una especie de purgatorio mental. “Está atrapado en un purgatorio mental donde no puede recordar su propia existencia. Es un anciano; mantenerlo por más tiempo es ignorar la evidencia”, añadió el documento.