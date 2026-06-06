A un año del atentado contra Miguel Uribe Turbay, su hermana invita a izar la bandera en su memoria

Era el 7 de junio de 2025. El cielo nublado de Bogotá daba la apariencia de un día cualquiera. En el parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, un grupo de seguidores se reunía alrededor de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático. Él hablaba con un micrófono y un pequeño bafle, bajo un árbol.
En un punto del discurso, iba a hablar de salud mental. Empezó diciendo:
—El principal problema en Colombi...
La frase quedó suspendida. Una ráfaga de seis disparos interrumpió el discurso. El encuentro se dispersó en medio del pánico y el país entero quedó conmocionado. Miguel Uribe fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció durante más de dos meses en recuperación neurológica después de haber sido ingresado con muerte cerebral. Sin embargo, falleció el 11 de agosto de 2025.
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Este domingo 7 de junio de 2026, cuando se cumple un año de aquel ataque, su hermana María Carolina Hoyos Turbay propuso un acto sencillo y simbólico: que los colombianos pongan la bandera en sus ventanas, balcones, edificios, oficinas y hogares.
“Esto no es solo un acto por él, es también un homenaje a todas las víctimas de la violencia, a las familias que han tenido que aprender a vivir con una ausencia”, expresó en sus redes sociales. “En los momentos importantes de la historia, los pueblos han encontrado símbolos para unirse. Que este domingo la bandera de Colombia nos recuerde que podemos pensar distinto, pero seguir compartiendo un mismo país. Por Miguel, por las víctimas de Colombia, que la violencia no tenga la última palabra”, concluyó.