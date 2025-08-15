Ataque con drones del ELN dejó un militar muerto y siete heridos en Bolívar

Un militar muerto, siete heridos y cuatro desaparecidos es el resultado preliminar de un ataque terrorista perpetrado con drones en el sur del departamento de Bolívar.

El Ejército reportó en la mañana de este viernes que el ataque se presentó en la noche anterior, cuando tropas del Batallón de Selva N°48 hacían un patrullaje por la vereda La Pradera, en el municipio de Santa Rosa del Sur.

En esas circunstancias fueron sorprendidos por un ataque aéreo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual lanzó explosivos artesanales desde drones comerciales.

En el hecho murió el soldado profesional Belis Jhonn Redondo Jiménez. Sus compañeros trataron de evacuarlo a un centro médico de Bucaramanga, pero en el trayecto se apagaron sus signos vitales.