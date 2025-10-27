MinDefensa responde a EE. UU. por posibles operaciones terrestres en Colombia: “Debe existir siempre respeto por la soberanía”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría planeadas posibles operaciones en tierra dentro del territorio colombiano contra grupos armados.
El legislador agregó que “Trump me informó ayer que, al regresar de Asia, planea entregar al Congreso información sobre las próximas acciones militares contra Venezuela y Colombia. Habrá una audiencia en el Congreso no solo sobre posibles ataques marítimos, sino también terrestres”.