MinDefensa responde a EE. UU. por posibles operaciones terrestres en Colombia: “Debe existir siempre respeto por la soberanía”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció tras las declaraciones del senador republicano Lindsey Graham, quien afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendría planeadas posibles operaciones en tierra dentro del territorio colombiano contra grupos armados. El legislador agregó que “Trump me informó ayer que, al regresar de Asia, planea entregar al Congreso información sobre las próximas acciones militares contra Venezuela y Colombia. Habrá una audiencia en el Congreso no solo sobre posibles ataques marítimos, sino también terrestres”.

En declaraciones entregadas a El Tiempo, Sánchez enfatizó que la relación entre Colombia y Estados Unidos se sustenta en un propósito común: combatir el narcotráfico, pero siempre bajo un marco de respeto mutuo y cooperación internacional. "El 70% de las interdicciones realizadas por las autoridades colombianas se ejecutan fuera del territorio nacional, lo que refleja la importancia de la cooperación internacional en este esfuerzo conjunto", explicó el jefe de la cartera de Defensa. El ministro fue enfático en que cualquier colaboración con Estados Unidos debe darse dentro de los límites de la soberanía nacional. "Solo puedo decir que con EE. UU. lo único que hay y que debe existir siempre será ese respeto por la soberanía, ese respeto acorde a los tratados internacionales y esa convicción profunda de unirnos para derrotar el narcotráfico", señaló.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfatizó que la cooperación con Estados Unidos solo puede darse dentro del respeto a la soberanía y a los tratados internacionales. FOTO: Colprensa.

Sánchez destacó además que la política del gobierno del presidente Gustavo Petro frente al narcotráfico se basa en el principio de "oxígeno para lo legal y asfixia para lo ilegal". Según dijo, Colombia ha logrado las mayores incautaciones de droga de los últimos años y ha reducido los cultivos ilícitos, tras un aumento registrado en administraciones anteriores.