¿Qué es el Fondo No es Hora de Callar? Así funcionará la medida estatal para proteger a mujeres periodistas en Colombia

“Si tocan a una, respondemos todas”, así fue como, citando a Vivir Quintana, la periodista Jineth Bedoya Lima celebró la creación del Fondo “No es Hora de Callar”, una medida de reparación impulsada por tribunales internacionales y la lucha de la comunicadora para proteger y reparar a profesionales víctimas de violencias basadas en género.
La ceremonia -realizada en el Teatro Colón de Bogotá- estuvo atravesada por homenajes a periodistas asesinadas, intervenciones artísticas y llamados del propio Gobierno a reconocer el machismo dentro de las instituciones y de la política.
El Fondo, que estará bajo la coordinación del Ministerio de Igualdad y Equidad, financiará apoyo jurídico y psicológico, programas de seguridad para periodistas y proyectos de comunicación liderados por mujeres.
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”Desde el Ministerio de Igualdad y Equidad, a través del Viceministerio de las Mujeres, ejercemos la secretaría técnica para el funcionamiento de este fondo que cuenta con recursos iniciales por 500 mil dólares para financiar acciones de prevención, protección, formación, becas e incentivos para investigaciones periodísticas lideradas por mujeres”, resaltó el Ministerio Público.
Durante el acto, Bedoya recordó que esta medida surgió después de años de insistencia ante el Estado colombiano y organismos internacionales.