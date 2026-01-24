Alfredo Acosta: así es el ministro de la Igualdad que le ha visto los ojos a la guerra más oscura

El rostro fiero y sereno, la mirada penetrante, la nariz que revela el carácter del hombre que no cede. Alfredo Acosta —Lucho le dicen sus amigos— fue nombrado Ministro de Igualdad esta semana y en todas las noticias apareció esa fotografía de Pablo Salgado, donde sobre un fondo negro, una camiseta negra y el pelo azabache resaltan el sombrero de fique y el bastón, bordados con la belleza geométrica de las telas del pueblo nasa, que ha resistido a las mareas de sangre que en el Cauca han insuflado todos los grupos armados. La fotografía hace parte de una serie típica de las sesiones que se hacen para medios, en una de ellas Acosta aparece riéndose, es una carcajada profunda, con todos los dientes y los ojos achinados; contrasta con la parquedad de la primera. Las dos son bellas.

Un hombre son muchos hombres. Poco se sabe del ministro, aunque desde 2001 sea el coordinador nacional de la Guardia Indígena, una organización malentendida en el centro del país y creada para evitar cualquier rose con los actores del conflicto armado. Se sabe poco de Acosta porque es un hombre poderoso, pero de los márgenes. Alfredo Acosta nació en Caloto, en 1973, dos años después de que en las montañas del Cauca se formara el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), germen de lo que hoy conocemos como la Guardia Indígena. Desde aquellos tiempos, los indígenas se sintieron acorralados en esas montañas, entre las tierras planas del Valle y el mar, en la montaña donde la hoja de coca germinaba con vigor y no era más parte de un imaginario ancestral. El periodista Juan Camilo Maldonado, en una entrevista publicada por la revista Bocas en 2020, dice que desde que era un bebé, Acosta estuvo en procesos de recuperación de tierras: “Lo llevaban en la espalda por no tener con quién más dejarlo en casa. Desde entonces, con un breve paso por la música, ha dedicado su vida a la enseñanza y el trabajo comunitario”. Y aunque fue un niño que creció viendo los conflictos por la tierra en el Cauca, que vio la muerte mordiéndole la infancia, tuvo el sueño de jugar futbol profesional con el América de Cali, pero no pasó de las inferiores. Puede leer: La historia detrás del llanto del Sargento García Su vida estuvo atravesada por la recuperación de tierras. Su padre fue desaparecido en 1982, al parecer por las Farc, en la región de El Naya, donde en los años 80 tuvo mucha fuerza la presencia nasa —en ese mismo lugar el bloque Calima cometió una masacre en 2001—. De su padre dijo hace cinco años: “Sí, mi papá participó en la organización de las primeras recuperaciones de tierra en mi resguardo, era un activista por los derechos y de la tierra. Pero ante todo era un pescador. Muy bueno: donde tiraba el anzuelo, cogía. Era muy astuto y muy juicioso para alistar la carnada, se concentraba mucho y decía que para pescar bien había que dialogar con los pescados, sin desesperarse. Todo eso me sirvió para organizar este trabajo (como líder de la Guardia), que ha sido una labor de constancia, de disciplina, de saber moverse en medio de esta guerra tan difícil en la que tienes que dialogar con la guerrilla, los paramilitares, mientras le quitas muchachos a la guerra y salvas vidas”. Aunque creció viendo que muchos de sus hermanos nasa desaparecían o morían, hay registros donde Acosta aboga por la protesta pacífica. Quizá la manifestación más poderosa que lideró fue en octubre del año 2000, cuando en medio de la pandemia llegó con más de 8.000 personas a Bogotá, por entonces las disidencias de las Farc había asesinado a más de 200 líderes indígenas en el Cauca y Putumayo. Hay una imagen que refleja bien el carácter de Acosta y que retrató el periodista Maldonado: El 16 de diciembre de 1991, doce paramilitares asesinaron a 20 indígenas en la hacienda El Nilo, donde un centenar de indígenas nasa había ocupado una parcela por cuatro años. “Fue una masacre que hirió para siempre la memoria colectiva del pueblo nasa y que marcó el destino de muchos jóvenes, entre ellos Alfredo ‘Lucho’ Acosta, quien por esos días tenía 16 años, se dedicaba a la música y comenzaba, como su madre, Ana Tulia Zapata, un camino vocacional como profesor comunitario. Al día siguiente de la masacre, ‘Lucho’ entró a la hacienda El Nilo portando un bombo y una quena, entonando una canción que repetiría muchas veces más en su vida, y que revela la energía del proceso nasa: Estábamos trabajando, ganándonos un jornal, / se nos vino a la cabeza una idea muy singular: / por qué no buscamos gente y nos vamos a sembrar, / a las tierras de ese rico que las tiene haciendo nada”.