MinTrabajo intervino el Club El Nogal tras denuncia de despido masivo; la entidad habla de “retiros voluntarios negociados”

La mañana de este lunes, 20 de octubre, no fue como cualquier otra para el exclusivo Club El Nogal, ubicado en el norte de Bogotá. Por orden directa del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, funcionarios de la cartera laboral irrumpieron en las instalaciones para iniciar una sorpresiva jornada de inspección, vigilancia y control.
El propósito central de la visita, según informó el propio Sanguino en su cuenta de X (anteriormente Twitter), es determinar si existieron vulneraciones a los derechos de los empleados. Esto tras recibir “denuncias anónimas relacionadas con un posible despido masivo a más de 130 trabajadores”, tal como indicó el jefe de cartera.