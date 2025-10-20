“Estas organizaciones tendrían lazos con el ELN”: Alcaldía de Bogotá advierte plan para desestabilizar ciudades con protestas violentas

La Alcaldía Mayor de Bogotá advirtió sobre la existencia de un plan coordinado para generar desórdenes en varias ciudades del país a través de protestas violentas. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo, en una entrevista para la emisora Blu Radio, al referirse a los disturbios ocurridos el viernes pasado en los alrededores de la Universidad Nacional y la Embajada de Estados Unidos.

Según Restrepo, los hechos no fueron espontáneos. “Lo que pasó la semana pasada no es eventual, no es fortuito, no es el resultado de una calentura. Claramente aquí había un plan estructurado de desestabilización que lo van a hacer en varias ciudades”, afirmó el funcionario, quien indicó que los ataques estuvieron dirigidos y ejecutados bajo una secuencia organizada de acciones.

Durante las manifestaciones convocadas por el Congreso de los Pueblos se presentaron enfrentamientos con la Policía que dejaron cuatro uniformados heridos y daños en la estación de TransMilenio de Corferias, lo que afectó la movilidad en esa zona. De acuerdo con Blu Radio, algunos manifestantes utilizaron arcos y flechas artesanales, que contenían, presuntamente, materia fecal o revestimientos con metales tóxicos. No obstante, Las autoridades aún no han confirmado la composición de los proyectiles. “No puedo ser irresponsable dando información que no me ha sido suministrada”, aclaró, Restrepo.

El secretario sostuvo que detrás de los disturbios hay grupos violentos que buscan generar caos y que, durante los hechos, varios encapuchados ingresaron al campus de la Universidad Nacional. “Las puertas de la Universidad Nacional estaban abiertas de par en par esperando el repliegue de estos destructores violentos y, por qué no decirlo, criminales”, dijo en Blu Radio.