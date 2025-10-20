x

“Estas organizaciones tendrían lazos con el ELN”: Alcaldía de Bogotá advierte plan para desestabilizar ciudades con protestas violentas

En una reciente entrevista, la Alcaldía de Bogotá denunció la existencia de un presunto plan para desestabilizar varias ciudades mediante protestas violentas. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que algunas de las organizaciones involucradas “tendrían lazos con el ELN”.

  Manifestaciones recientes en la Universidad Nacional encendieron las alertas de las autoridades en Bogotá. FOTO: AFP.
    Manifestaciones recientes en la Universidad Nacional encendieron las alertas de las autoridades en Bogotá. FOTO: AFP.
El Colombiano
El Colombiano
20 de octubre de 2025
bookmark

La Alcaldía Mayor de Bogotá advirtió sobre la existencia de un plan coordinado para generar desórdenes en varias ciudades del país a través de protestas violentas. Así lo aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo, en una entrevista para la emisora Blu Radio, al referirse a los disturbios ocurridos el viernes pasado en los alrededores de la Universidad Nacional y la Embajada de Estados Unidos.

Según Restrepo, los hechos no fueron espontáneos. “Lo que pasó la semana pasada no es eventual, no es fortuito, no es el resultado de una calentura. Claramente aquí había un plan estructurado de desestabilización que lo van a hacer en varias ciudades”, afirmó el funcionario, quien indicó que los ataques estuvieron dirigidos y ejecutados bajo una secuencia organizada de acciones.

En contexto: ¿Estallido 2.0? Los hilos detrás de la protesta social al servicio del Gobierno

Durante las manifestaciones convocadas por el Congreso de los Pueblos se presentaron enfrentamientos con la Policía que dejaron cuatro uniformados heridos y daños en la estación de TransMilenio de Corferias, lo que afectó la movilidad en esa zona. De acuerdo con Blu Radio, algunos manifestantes utilizaron arcos y flechas artesanales, que contenían, presuntamente, materia fecal o revestimientos con metales tóxicos. No obstante, Las autoridades aún no han confirmado la composición de los proyectiles. “No puedo ser irresponsable dando información que no me ha sido suministrada”, aclaró, Restrepo.

El secretario sostuvo que detrás de los disturbios hay grupos violentos que buscan generar caos y que, durante los hechos, varios encapuchados ingresaron al campus de la Universidad Nacional. “Las puertas de la Universidad Nacional estaban abiertas de par en par esperando el repliegue de estos destructores violentos y, por qué no decirlo, criminales”, dijo en Blu Radio.

El secretario recordó que la autonomía universitaria “no equivale a una autonomía territorial” y señaló que la Alcaldía evalúa ajustes en los protocolos que limitan la presencia de la Fuerza Pública en situaciones de alteración del orden.

Lea también: Disturbios frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá dejan cuatro policías heridos por una flecha

¿Cómo va la investigación?

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció denuncias penales contra los responsables de los hechos por delitos como terrorismo, asonada, violencia contra servidor público, concierto para delinquir y afectación al sistema de transporte. A lo que el secretario Restrepo agregó que la administración solicitó a la Fiscalía investigar quiénes estarían detrás de la organización y financiación de estas acciones.

El alcalde mayor nos informó que, por información ofrecida por el Gobierno Nacional, estas organizaciones tendrían lazos con el ELN”, afirmó Restrepo en Blu Radio.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué tipo de plan advierte la Alcaldía de Bogotá?
Un plan estructurado para desestabilizar varias ciudades mediante protestas violentas, no hechos aislados o espontáneos.
¿Qué evidencias presenta la Alcaldía sobre que no fue una protesta espontánea?
Identificó secuencia organizada, vandalización del sistema de transporte, toma de edificios públicos, armas artesanales y actividad financiada.
¿Qué organización señalan como involucrada en el plan?
Se atribuye la intervención del ELN como uno de los actores detrás del plan denunciado por la Alcaldía de Bogotá.
Utilidad para la vida