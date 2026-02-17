MinJusticia opina distinto a Petro sobre caso de Kevin Acosta: “derecho a la salud no está condicionado por el comportamiento del paciente”

El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció sobre la muerte del menor Kevin Acosta en medio de una rueda de prensa y aseguró que el sistema de salud debe garantizar la atención sin condicionamientos relacionados con la conducta de los pacientes.
“El sistema de salud debe atender a todas las personas, porque está en medio de la garantía del derecho a la salud, independientemente, digamos, de las conductas que hayan asumido las personas con el cuidado o no de su salud, como en el caso de Kevin”, afirmó el ministro.