Tres integrantes de la Armada Nacional fueron capturados por facilitar el paso de narcolanchas en Nariño: recibían millonarias sumas de dinero

Tres miembros activos de la Armada Nacional fueron enviados a prisión tras ser señalados de entregar información reservada a una red narcotraficante que movía cocaína por las costas de Tumaco, en Nariño. La Fiscalía los acusa de recibir dinero a cambio de alertar sobre operativos navales, mientras Estados Unidos intensifica sus ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. Según el ente acusador, los uniformados habrían colaborado con un grupo delincuencial conocido como Los Radaristas, entregando información reservada sobre la ubicación de unidades navales que patrullaban las costas de Tumaco.

Los procesados fueron identificados como los cabos de Infantería de Marina Pedro José Pérez López y Carmelo de Jesús Vergara Mercado, junto al marinero primero Henry Junior Ahumada Rodríguez. De acuerdo con las evidencias recopiladas, los tres uniformados recibieron dinero de la red criminal a cambio de facilitar la salida de lanchas cargadas con cocaína rumbo a Ecuador, México y Estados Unidos. Las capturas se realizaron en Tumaco y Cartagena (Bolívar), y los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal especializado de la Seccional Valle del Cauca. La Fiscalía les imputó, según su presunta participación, los delitos de concierto para delinquir, cohecho impropio, cohecho propio, concusión, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos, y un juez ordenó medida de aseguramiento privativa de la libertad.