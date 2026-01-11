x

La MOE prende las alarmas por campañas al Congreso 2026: ingresos y gastos aún no son públicos

Además, la entidad identificó, mediante herramientas de monitoreo digital, que al menos 78 cuentas asociadas a campañas al Congreso habrían invertido más de 300 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram.

  • Los comicios se realizarán el próximo 8 de marzo. Foto: Colprensa/MOE.
    Los comicios se realizarán el próximo 8 de marzo. Foto: Colprensa/MOE.
El Colombiano
El Colombiano
11 de enero de 2026
bookmark

Las campañas al Congreso de 2026 ya llevan un tiempo en marcha; sin embargo, existe opacidad sobre de dónde sale y en qué se gasta la plata. La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que, pese a cumplirse el primer mes de campaña, sigue cerrada la consulta pública de ingresos y gastos en la plataforma Cuentas Claras del CNE (Consejo Nacional Electoral).

Según el informe que reveló el organismo, tampoco existe información pública sobre la financiación de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos que recolectaron firmas para inscribir listas al Congreso. Esto, lo que hace es generar mayor dificultad para verificar si se cumplieron o no los plazos y obligaciones establecidos por la normativa electoral vigente.

Asimismo, la MOE alerta que esta situación impide que la ciudadanía acceda a “información sobre el origen, el volumen y el destino de los recursos invertidos durante el primer mes de campaña por parte de las candidaturas”, lo que afectaría directamente el control social, así como la disponibilidad de información relevante para la toma de decisiones informadas por parte del electorado.

Para la MOE, esta ausencia de datos representa un riesgo para la equidad de la contienda y para la integridad del sistema democrático.

Le puede interesar: Democracia en juego en Colombia para este año: todo lo que debe saber

De igual manera, el organismo agregó que “tampoco se encuentra habilitado ningún mecanismo de publicidad respecto de los informes de ingresos y gastos de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos que adelantaron procesos de recolección de firmas para la inscripción de listas al Congreso de la República”.

Los registros de gastos en propaganda electoral a través de redes sociales

A pesar de la falta de acceso a los reportes oficiales, la MOE identificó, mediante herramientas de monitoreo digital, que al menos 78 cuentas asociadas a campañas al Congreso habrían invertido más de 300 millones de pesos en publicidad en Facebook e Instagram durante el primer mes de campaña.

Lo anterior, entre los tiempos comprendidos del 7 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

Se estableció “un registro superior a 300 millones de pesos en anuncios publicitarios en las redes sociales Facebook e instagram, pagados por 78 cuentas que promocionan candidaturas al Congreso de la República”, aseguró la entidad.

No obstante, recalcó que “si bien estos registros permiten aproximarse al volumen de recursos invertidos en propaganda digital durante el primer mes de campaña, resulta necesario adelantar un análisis detallado de los más de 2.000 anuncios identificados”, recalcó la MOE.

La Misión de Observación Electoral afirmó que esto se daría con el fin de establecer, caso a caso, si estas candidaturas que aspiran llegar al Congreso cumplen con las características de propaganda electoral en los términos de la normativa que rige hasta el momento.

Sin embargo, el organismo advirtió que estas cifras solo aplican para las plataformas regidas por META y no incluyen otras como X, TikTok o YouTube.

Lea también: Elecciones 2026: coge fuerza la “Gran Consulta” con nueve candidatos presidenciales

