La MOE prende las alarmas por campañas al Congreso 2026: ingresos y gastos aún no son públicos

Las campañas al Congreso de 2026 ya llevan un tiempo en marcha; sin embargo, existe opacidad sobre de dónde sale y en qué se gasta la plata. La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que, pese a cumplirse el primer mes de campaña, sigue cerrada la consulta pública de ingresos y gastos en la plataforma Cuentas Claras del CNE (Consejo Nacional Electoral).

Según el informe que reveló el organismo, tampoco existe información pública sobre la financiación de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos que recolectaron firmas para inscribir listas al Congreso. Esto, lo que hace es generar mayor dificultad para verificar si se cumplieron o no los plazos y obligaciones establecidos por la normativa electoral vigente.

Asimismo, la MOE alerta que esta situación impide que la ciudadanía acceda a “información sobre el origen, el volumen y el destino de los recursos invertidos durante el primer mes de campaña por parte de las candidaturas”, lo que afectaría directamente el control social, así como la disponibilidad de información relevante para la toma de decisiones informadas por parte del electorado.

Para la MOE, esta ausencia de datos representa un riesgo para la equidad de la contienda y para la integridad del sistema democrático.

De igual manera, el organismo agregó que “tampoco se encuentra habilitado ningún mecanismo de publicidad respecto de los informes de ingresos y gastos de los comités inscriptores de grupos significativos de ciudadanos que adelantaron procesos de recolección de firmas para la inscripción de listas al Congreso de la República”.