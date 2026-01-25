Mondragón y Moreno al lado de Petro: ¿Benedetti gana más poder de cara a las elecciones?

La Casa de Nariño no solo estrena nombres, sino estrategia. Tras la salida de Angie Rodríguez del Dapre, la llegada de Nohora Mondragón a la dirección de esta entidad y de José Raúl Moreno a la Jefatura de Despacho confirman que el presidente Gustavo Petro busca blindar su círculo íntimo con perfiles de lealtad que repercutan en época electoral. El movimiento no es aislado: en los pasillos de Palacio ya se habla de un “remezón” mayor en el gabinete ministerial con un objetivo claro: las elecciones de 2026.

El retorno del “benedettismo”

El nombramiento de Nohora Mondragón en el Dapre —la sexta persona en ocupar el cargo en este gobierno— es interpretado como un fortalecimiento del ala del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien hasta hace unas semanas parecía que había perdido las simpatías del mandatario, pero ha trascendido que lo quieren mantener cerca para asegurar su apoyo con la candidatura de Iván Cepeda. Mondragón viene de ser la mano derecha de Benedetti en el Ministerio y tuvo un paso clave por la Alcaldía de Cali bajo el polémico Jorge Iván Ospina, quien ha sido señalado varias veces de supuesta corrupción. Esta mujer llega supuestamente para dar orden administrativo y político a una dependencia golpeada por escándalos previos, aunque algunas fuentes aseguran que tendrá entre sus manos la tarea de seguir el consejo de Benedetti para los movimientos electorales. Durante su paso por el MinInterior, Mondragón fue una de las funcionarias encargadas de liderar la implementación de políticas nacionales de seguridad, así como de brindar asistencia técnica a alcaldías y gobernaciones en distintas regiones del país. El respaldo de Mondragón a la gestión de Benedetti ha sido público y constante. En diversos escenarios institucionales, ambos coincidieron en mesas de trabajo y espacios de coordinación, particularmente en iniciativas relacionadas con la atención de alertas tempranas de violencia en los territorios, emitidas por la Defensoría del Pueblo.

Moreno: guardián de la agenda

Aunque recientemente no se posesionó formalmente como jefe de Despacho de la Presidencia, cargo para el que fue designado en diciembre pasado, José Raúl Moreno ya venía ejerciendo esas funciones en calidad de encargado tras la renuncia de Alfredo Saade, hoy embajador de Colombia en Brasil. También le puede interesar: Fiscalía en España archivó la denuncia de delitos sexuales contra Julio Iglesias por falta de competencia Antes de su paso por la Casa de Nariño, Moreno hizo parte del proyecto político de Petro durante su alcaldía en Bogotá, donde trabajó en las secretarías de Integración Social y de Gobierno. Más adelante, se desempeñó como asesor del Ministerio de Salud desde junio de 2023. Posteriormente, en febrero de 2025, ingresó al Dapre como asesor; sin embargo, ahora asumió la jefatura de despacho del mandatario. Llama la atención que sean figuras poco reconocidas las que pasen a llevar las riendas de la Presidencia. El paso de los meses que le restan a este Gobierno mostrará cómo se desarrolla la gestión de ambos, sobre todo en dependencias tan cuestionadas por los personajes que han salido de ellas.

Mirando a 2026

La urgencia de estos cambios radica en el calendario electoral. Con una agenda legislativa estancada, el Gobierno busca que los cargos clave —incluyendo posibles relevos en ministerios antiguos— estén en manos de figuras capaces de movilizar votos para el Pacto Histórico. Le puede interesar: Donald Trump invita a Delcy Rodríguez a la Casa Blanca en fecha por definirse: “Nada ha sido agendado” La intención es clara: transformar la burocracia estatal en una plataforma eficiente de cara a las legislativas, asegurando que las cuotas políticas respondan a la necesidad de mantener el poder en el próximo periodo. El país asistirá en las próximas semanas a más movimientos de este tipo. Mientras figuras cuestionadas salen, el Gobierno se atrinchera con leales de bajo perfil mediático pero alta capacidad operativa, preparándose para la contienda política que ya se siente en la Casa de Nariño.

