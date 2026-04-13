Dos adultos y cinco menores de edad están perdidos en Monserrate: esto se sabe

Son siete personas: dos adultos y cinco menores de edad cuyos nombres aún no se conocen pero son buscados por tierra y aire en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, específicamente en los alrededores de la emblemática montaña de Monserrate.

La denuncia de su desaparición la hizo otro de los familiares de aquel grupo. Según su relato, recibió una llamada a las 11:00 a.m. por parte de uno de los extraviados, quien le dijo que se iban a dirigir a un sector conocido como “Cascadas”. Desde entonces no sabe nada de ellos.

El denunciante agregó que la última locación que conoció de su familia es que estaban justo en frente del templo de Monserrate. Las autoridades comenzaron los operativos de búsqueda apenas recibieron el llamado de auxilio.

Los Bomberos de Bogotá publicaron en X el procedimiento: en tierra están recorriendo el sector mediante cuadrillas y desde el aire hacen constantemente sobrevuelos de drones con cámaras térmicas. Aún no hay resultados.

“En conjunto con las demás instituciones, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica y DIGER, desde las horas de la tarde-noche han venido en la búsqueda de siete personas que se encuentran extraviadas en el cerro, de las cuales hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos; no tenemos ningún medio de comunicación directo”, dijo el capitán Rodolfo Barrera, líder de los Bomberos de Bogotá.