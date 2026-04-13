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Dos adultos y cinco menores de edad están perdidos en Monserrate: esto se sabe

Los Bomberos y la Policía los han buscado con ayuda de drones y grupos de búsqueda, pero no hay señales aún de la familia. La última vez que se comunicaron con alguien fue el domingo 12 de abril a las 11 de la mañana.

  • Se dirigían a un sector que denominaron como “cascadas” pero no volvieron. FOTO: BOMEROS DE BOGOTÁ
    Se dirigían a un sector que denominaron como “cascadas” pero no volvieron. FOTO: BOMEROS DE BOGOTÁ
El Colombiano
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hace 44 minutos
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Son siete personas: dos adultos y cinco menores de edad cuyos nombres aún no se conocen pero son buscados por tierra y aire en los cerros orientales de la ciudad de Bogotá, específicamente en los alrededores de la emblemática montaña de Monserrate.

La denuncia de su desaparición la hizo otro de los familiares de aquel grupo. Según su relato, recibió una llamada a las 11:00 a.m. por parte de uno de los extraviados, quien le dijo que se iban a dirigir a un sector conocido como “Cascadas”. Desde entonces no sabe nada de ellos.

El denunciante agregó que la última locación que conoció de su familia es que estaban justo en frente del templo de Monserrate. Las autoridades comenzaron los operativos de búsqueda apenas recibieron el llamado de auxilio.

Los Bomberos de Bogotá publicaron en X el procedimiento: en tierra están recorriendo el sector mediante cuadrillas y desde el aire hacen constantemente sobrevuelos de drones con cámaras térmicas. Aún no hay resultados.

“En conjunto con las demás instituciones, Defensa Civil, Ponalsar, Policía Cívica y DIGER, desde las horas de la tarde-noche han venido en la búsqueda de siete personas que se encuentran extraviadas en el cerro, de las cuales hasta el momento no hemos tenido respuesta de ellos; no tenemos ningún medio de comunicación directo”, dijo el capitán Rodolfo Barrera, líder de los Bomberos de Bogotá.

El capitán añadió: “Tenemos tres grupos en diferentes senderos tratando de ubicar estas personas y, por consiguiente, el trabajo mancomunado de todas las entidades se va a realizar hasta lograr el objetivo, que es el rescate de estas personas y poderlas entregar a sus familiares”.

Es importante resaltar que mientras los Bomberos lideran en tierra, la Policía tomar control en el aire. El sargento William Díaz lidera la estrategia.

“Estamos ubicados en los tanques del silencio, donde realizamos un sobrevuelo por la zona norte de Monserrate tratando de ubicar las personas por el Pico del Águila y los senderos que están por este sector. Ya llevamos aproximadamente seis vuelos con una aeronave, la cual tiene sensor térmico para poder identificar fuentes de calor y poder ubicar las personas”, dijo en un comunicado a la opinión pública.

La búsqueda fue más difícil en la noche y madrugada debido a la baja temperatura y a la baja visibilidad, sin embargo, ahora que es de día de nuevo se esperan mejores condiciones para localizarlos.

“Presumimos que pueden estar en una cueva refugiados y por eso no se pueden ubicar. Esperamos que hoy las personas aparezcan”, dijo el cuerpo de Bomberos de Bogotá.

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