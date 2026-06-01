“El lado oscuro” de Palacio, según Angie Rodríguez, ¿quién quería supuestamente envenenarla?

¿Qué ha pasado estos cuatro años dentro de la Casa de Nariño? A medida que se acerca el final del gobierno de Gustavo Petro siguen apareciendo relatos sobre episodios cada vez más complejos. La más reciente en volver a hablar fue Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual gerente del Fondo Adaptación.
Aseguró que cuando era una de las funcionarias más cercanas al presidente, alguien de su confianza intentó envenenarla. También dijo que Gustavo Petro conoce situaciones “más complejas” y “oscuras” relacionadas con hechos que, según ella, pusieron en riesgo su integridad. No precisó a qué episodios se refería y volvió a generar suspicacias sobre lo que ocurría al interior de Palacio.
Aunque para muchos la denuncia de Angie raya en la paranoia, lo cierto es que ya no se trata de versiones atribuidas a rumores de pasillo. Son afirmaciones hechas públicamente por una persona que ocupó uno de los cargos más cercanos al mandatario.