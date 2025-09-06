Alias Mosco, el vínculo no tan claro entre el Bronx y el caso Miguel Uribe

El alias de ‘Mosco’ ha estado ligado desde hace más de una década a la temida calle del Bronx, la ‘olla’ de droga más grande del país, que fue demolida durante la alcaldía de Enrique Peñalosa.
Estuvo preso en Ecuador, vinculado con poderosas redes de microtráfico, pero por años la justicia no volvió a seguirle la pista, hasta que en los últimos días reapareció en los titulares señalado de ser la persona que está detrás de la organización que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.