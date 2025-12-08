Tailandia bombardea la frontera con Camboya y deja nuevos muertos

Tailandia lanzó el lunes ataques aéreos en la frontera con Camboya en nuevos enfrentamientos entre estos dos vecinos que dejaron un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos muertos, según fuentes de ambos países. Lea también: Tailandia y Camboya se atacan con cazas y artillería en una disputa con 11 muertos Los dos países del sureste asiático, con disputas fronterizas desde hace décadas, mantuvieron cinco días de combates en julio que dejaron 43 muertos y unos 300.000 desplazados antes de la entrada en vigor de una tregua. Este alto al fuego se ratificó en un acuerdo a finales de octubre impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, pero suspendido por Tailandia semanas después por el estallido de una mina que hirió a varios soldados. Desde entonces, ambas partes han reportado escaramuzas esporádicas en la frontera, que arreciaron el domingo y el lunes. El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, reportó cuatro civiles muertos y diez heridos por ataques tailandeses en las provincias de Oddar Meanchey y Preah Vihear. Las nuevas hostilidades provocaron la huida de miles de civiles en ambos lados de la frontera.

“La aldea nos pidió evacuar y, dado lo que ocurrió en julio, acaté inmediatamente”, declaró la tailandesa Tannarat Woratham, de 59 años, que abandonó el domingo su casa a pocos kilómetros de la frontera con Camboya. “Muchos pensábamos que el conflicto se había terminado. No debería haber ocurrido de nuevo”, lamentó. La disputa se centra en un desacuerdo centenario sobre las fronteras trazadas durante el dominio colonial francés en la región. Tanto Tailandia como Camboya reclaman la soberanía sobre varios templos antiguos en la zona limítrofe. La Unión Europea pidió el lunes a los dos países “ejercer la máxima moderación”, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a ambas partes a “renovar su compromiso con el alto el fuego” negociado a principios de este año, informó su portavoz. Washington, a través de su embajada en Bangkok, instó a los estadounidenses a evitar cualquier viaje en un radio de 50 kilómetros de la frontera entre Tailandia y Camboya.

Ataques “de gran precisión”

Después de pequeños enfrentamientos en la frontera el domingo, el portavoz del ejército tailandés anunció el lunes el lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares del país vecino. “Los ataques son de gran precisión y apuntan únicamente a objetivos militares a lo largo de la línea fronteriza, sin impactar a civiles”, aseguró en un comunicado Winthai Suvaree. Entérese de más: Aumentaron a 33 los muertos por enfrentamientos entre Tailandia y Camboya, que llamó a un alto el fuego Según él, este despliegue respondió a ataques con armas de fuego de las fuerzas camboyanas que dejaron “un soldado muerto y cuatro heridos”. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, denunció ataques de Bangkok el lunes por la mañana en Preah Vihear y Oddar Meanchey y aseguró que las fuerzas de Phnom Penh no respondieron. En una comparecencia posterior ante la prensa, la portavoz denunció que un avión de combate F-16 del ejército tailandés atacó a las unidades camboyanas en Preah Vihear. De su lado, el ejército tailandés acusó a las tropas vecinas de disparar cohetes BM-21 contra áreas civiles en la provincia de Buri Ram, aunque no se reportaron víctimas.