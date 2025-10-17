Video viral sobre presunto maltrato laboral en Pereira sería antiguo, pese a reacciones de Petro y el MinTrabajo

Un video que se hizo viral en redes sociales y que muestra un presunto caso de maltrato laboral en un taller de vehículos de Pereira podría no corresponder a un hecho reciente. Aunque las imágenes generaron indignación y motivaron pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los propietarios del lugar aseguraron que el registro es “viejo” y que el hombre señalado ya no hace parte del establecimiento. En el video, que circula en plataformas como X, se observa a un hombre que lanza un balde de agua y le grita palabras soeces a un adulto mayor, quien sería su trabajador. La grabación fue compartida por miles de usuarios y acompañada de denuncias de supuesto maltrato laboral y xenofobia, pues algunas versiones apuntan a que el presunto agresor sería de nacionalidad española.

La difusión del material provocó una respuesta del presidente Gustavo Petro, quien expresó su rechazo y calificó al agresor como un “esclavista”. “Este es el tradicional mundo del hidalgo. Cree que tiene sirvientes, cree que el trabajador le pertenece. Este no es un empresario, es un esclavista. Niega el derecho a la dignidad del trabajador”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en entrevista con Blu Radio que ordenó una verificación en el taller tras conocer el video. Explicó que se comunicó con la dirección territorial de Risaralda para obtener más detalles y verificar las condiciones laborales en ese lugar. También indicó que, si se confirma la nacionalidad extranjera del empleador, se pondría el caso en conocimiento de Migración Colombia para determinar las posibles sanciones. Lea más: “El rey de las ‘fake news’”: corrigen a Petro tras compartir en redes una imagen manipulada con IA