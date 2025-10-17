Video viral sobre presunto maltrato laboral en Pereira sería antiguo, pese a reacciones de Petro y el MinTrabajo

Un video que se hizo viral en redes sociales y que muestra un presunto caso de maltrato laboral en un taller de vehículos de Pereira podría no corresponder a un hecho reciente. Aunque las imágenes generaron indignación y motivaron pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los propietarios del lugar aseguraron que el registro es “viejo” y que el hombre señalado ya no hace parte del establecimiento.
En el video, que circula en plataformas como X, se observa a un hombre que lanza un balde de agua y le grita palabras soeces a un adulto mayor, quien sería su trabajador. La grabación fue compartida por miles de usuarios y acompañada de denuncias de supuesto maltrato laboral y xenofobia, pues algunas versiones apuntan a que el presunto agresor sería de nacionalidad española.