“Si una persona que se inscribió a consulta renuncia, no puede participar”: magistrado del CNE sobre candidatura de Quintero

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Altus Baquero, soltó este viernes una advertencia sobre la seriedad de las consultas de los partidos con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Según él, retirarse de una consulta tiene implicaciones para participar en los comicios. Le puede interesar: Presentan queja contra Daniel Quintero ante el CNE por renunciar a consulta del Pacto y piden “reintegro de gastos”. El togado aseguró a medios de comunicación que “el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, que señala claramente que si una persona que se inscribió a una consulta renuncia, ya no puede participar en esa corporación que se está eligiendo. Eso lo dice claramente y es una norma de carácter estatutaria”.

En referencia al caso del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, Baquero (Partido Liberal) afirmó que no haría “un juicio a priori sobre eso” porque “podría llegar, en su momento, a ser motivo de una solicitud, si la persona se candidatiza, de revocatoria de inscripción de candidatura”.

“Hay una norma, que es lo que estoy mencionando, y en su momento habrá que determinar si se puede o no”, puntualizó el magistrado.

Vale recordar que Quintero renunció a participar en la consulta del Pacto Histórico esta semana, tras mencionar un presunto cambio de reglas por parte del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.



Además: Las cinco mentiras de Daniel Quintero sobre la consulta del Pacto Histórico, ¿qué sigue? “Mataron la consulta del pacto histórico. El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría cambiaron las reglas de juego”, dijo el candidato.

En un mensaje divulgado en sus redes sociales, Quintero aseguró que la decisión se tomó tras constatar, junto a su equipo jurídico, que las autoridades electorales “convirtieron la consulta del Pacto Histórico a la presidencia en una consulta interpartidista”, lo que, según dijo, viola el acuerdo firmado entre los precandidatos y pone en riesgo su participación en las elecciones de marzo de 2026. “El establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo nueve de marzo. Mi voluntad, la de Iván Cepeda, la de Carolina Corcho, fue la de participar en consultas partidistas que garantizaran, sin riesgos jurídicos, nuestra participación”, afirmó. Pero realmente, en este momento, el exalcalde de Medellín está inhabilitado para participar en una consulta en marzo (el “frente amplio”), pero también en la primera vuelta en mayo. La única salida que tendría Quintero es arrepentirse del retiro de la consulta de octubre (en caso de no haber presentado la renuncia formal) y ganarla. El artículo 7 de la Ley 1475 dice que “quienes hubieren participado como precandidatos quedará inhabilitados para inscribirse como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas”.

