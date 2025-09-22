Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo”

El mundo de la música colombiana se vio sacudido por la muerte de los artistas locales Bayron Sánchez, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como DJ Regio Clown, cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la tarde de este lunes 22 de septiembre en México. Le puede interesar: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown Este suceso, que en un principio parecía un misterio más, ha tomado un giro inesperado, poniendo en el centro de la polémica a la DJ y expareja de B King, la reconocida DJ Marcela Reyes. Su nombre entró en medio de esta historia debido a una vieja denuncia en su contra, intensificando las críticas públicas y generando señalamientos. Según autoridades mexicanas, los cuerpos fueron hallados en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción del municipio de Cocotitlán, y de acuerdo con agentes de seguridad, el primer reconocimiento se hizo a través de los tatuajes que llevaban los artistas.

En el mismo lugar donde fueron encontrados al parecer había un mensaje firmado presuntamente por la organización criminal conocida como la Familia Michoacana, en el que se lanzaron amenazas, concluyendo con la frase “vamos por todo”. Asimismo, el último registro de los artistas fue en un gimnasio de la colonia Polanco, el 16 de septiembre, un día después de presentarse en un concierto en la discoteca ElectroLab, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Cronología de un fatal y enigmático desenlace

La alarma se encendió el 16 de septiembre, cuando B King (Bayron Sánchez Salazar) y DJ Regio Clown, quienes habían viajado a Ciudad de México para una presentación, desaparecieron de la noche a la mañana. La hermana de B King, a través de las redes sociales, hizo pública su preocupación por la falta de contacto.

Bayron Sánchez, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como DJ Regio Clown, desaparecieron desde el pasado 16 de septiembre. FOTO: Redes sociales

La noticia escaló rápidamente, captando la atención de las más altas esferas políticas, hasta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, intervino directamente, solicitando apoyo urgente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para lograr encontrar los artistas con vida. Pero luego la esperanza se desvaneció este 22 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la peor de las noticias: los cuerpos, encontrados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México, eran de los dos DJ. La investigación, que se mantiene en curso, ha sido un esfuerzo colaborativo entre las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, aclarando que la desaparición ocurrió en la capital, desmintiendo varios rumores iniciales.

Las sombras de una relación rota con denuncia de por medio

El caso ha cobrado una dimensión mediática, en gran parte, debido a la figura de Marcela Reyes. La conexión entre su nombre y la trágica muerte de B King no sería casualidad, partiendo desde un señalamiento por parte de Bayron en su contra hace unos meses. Antes de su desaparición, el pasado mes de mayo, el artista interpuso una denuncia contra ella por supuestas amenazas y acoso. Más aún, tras la advertencia que B King le hizo a su círculo cercano: si le sucedía algo, su expareja debía ser considerada la principal responsable. “Mi gente, hoy debo informarles con toda la seriedad y transparencia que he ido a la Fiscalía General de la Nación a ponerle una denuncia formal a la señora Marcela Reyes Guzmán por amenazas de parte de ella y de su equipo de trabajo vía chat de WhatsApp”, aseguró B King en un video publicado en redes sociales.

Ante la creciente ola de acusaciones y el acoso digital, Marcela Reyes, quien cuenta de un amplio reconocimiento y 3.1 millones de seguidores en Instagram, se pronunció a través de un comunicado emitido por sus abogados. El texto, que salió a la luz poco antes de saber el paradero de los artistas, la ponía a “disposición de las autoridades para ser investigada” y pedía a los medios de comunicación que se abstuvieran de difundir “noticias falsas” que la vinculaban directamente con el caso. Este comunicado también reveló que Reyes y su hijo de 7 años estaban, al parecer, recibiendo amenazas de muerte a raíz de la difusión de la historia entre ambos artistas en el programa de entretenimiento Lo Se Todo.

“Como consecuencia de esas declaraciones temerarias, Marcela ha recibido amenazas en su contra y en contra de su hijo de 7 años”, señaló el comunicado, que finalizó con una solicitud a las autoridades para que se tomaran “medidas inmediatas (...) para proteger y garantizar la seguridad de ella y de su hijo, quien es un menor de edad”.

El silencio y la incertidumbre, junto con otro factor: alias Pichi

Otro personaje también se ha visto involucrado en este caso; se trata de Óscar Camargo Ríos, más conocido como alias Pichi, el llamado ‘Pablo Escobar de Santander’. Y es que ante rumores surgidos por el mismo tiempo en que B King interpuso la denuncia contra Reyes, el pasado mes de marzo, se conoció que la DJ tendría una presunta relación con este sujeto.

Óscar Camargo Ríos, más conocido como alias Pichi, el llamado ‘Pablo Escobar de Santander’. FOTO: Policía Nacional

Alias Pichi, quien fue capturado por las autoridades en Antioquia a finales del año 2024, viene siendo señalado de haber amenazado a B King. Camargo Ríos era uno de los máximos líderes del microtráfico en Bucaramanga, quien actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá. Y es que cuando King hizo la denuncia, que expuso a través de un video, relató que las amenazas las recibió a través de WhatsApp, desde el número telefónico que Marcela Reyes utilizaba para agendar sus presentaciones como DJ. Allí fue cuando se hizo una referencia al nuevo novio de Marcela, quien sería este sujeto, que se encuentra privado de la libertad. “El novio de ella me llamó y me pidió el favor que me comunicara contigo, él está en la cárcel y me dice que con él a la orden cualquier cosa lo que necesites, pero que no la pongas en boca de la gente por favor y lo mismo le dijo a Marcela”, se lee en el chat que mostró King en el video.

“En pocas palabras disfrazadas de cordialidad me dejan saber que debo quedarme callado. Ya me están negando el derecho a la libre expresión y me están intimidando para no hablar. Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia, es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, concluyó B King. A raíz de esta pruebas, declaraciones y conversaciones expuestas desde hace varios meses, es que los internautas en redes sociales, opinión pública y seguidores específicamente de B King se preguntan si la DJ de 35 años tendría algo que ver con el caso. Mientras tanto, las autoridades mexicanas seguirán con las indagaciones, trabajando en la recolección y análisis de pruebas para esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen que conmocionó a la industria musical colombiana.

Marcela Reyes cuando estuvo con Bayron Sánchez, conocido como B King. FOTO: Redes sociales @marcelareyes

Marcela Reyes se pronunció oficialmente tras la muerte de B King

Por medio de un mensaje publicado en sus historias de Instagram, la DJ y modelo colombiana Marcela Reyes, de 35 años, se pronunció por primera vez tras la confirmación de la muerte de su expareja Bayron Sánchez, conocido como B King, y de Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown. Luego de exponer presuntas amenazas en contra de ella y su hijo de 7 años, la reconocida artista expresó sentirse “devastada” tras conocer el triste desenlace de su expareja, quien fue hallado en la tarde de set lunes por las autoridades mexicanas. Además, recalcó estar llena de “señalamientos injustos”. “Hoy me cuesta encontrar las palabras. ¡Estoy devastada! En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios”, expresó.