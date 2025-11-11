Promesa del fútbol que se iba a probar con San Lorenzo murió ahogado en represa de Córdoba; su papá intentó salvarlo y también falleció

Joel David López Solano, de 16 años, una joven promesa del fútbol sucreño murió luego de lanzarse a nadar a una represa en la zona rural del municipio de Tuchín, del vecino departamento de Córdoba. Su padre, Orangel López Vaquero, de 42 años, también murió en el hecho, pues se lanzó a las aguas para intentar rescatarlo. El joven jugador, que recientemente se había vinculado a la cantera del Envigado FC, se encontraba en Sincelejo con su padre, Orangel, y su hermano menor, Luis Ángel López Solano, de siete años, quien también jugaba fútbol. Lea aquí: Joven paisa murió ahogado en Coveñas al salvar la vida de su papá A su regreso al corregimiento de Castrillal, de Tuchín, donde residían, los tres pararon en la moto a darse un chapuzón en la represa ubicada en el sector El Peñol Petaca, en la vereda Petaca, fue allí donde ocurrió la tragedia.

Al parecer, Joel David desconocía la profundidad de la represa y, tras lanzarse al agua, se hundió. Su padre se lanzó de inmediato para salvarlo, pero también quedó atrapado en el afluente. El menor, Luis Ángel, fue quien dio aviso a otros bañistas, quienes intentaron rescatar a las dos personas; sin embargo, los dos murieron por inmersión. Los cuerpos de los dos se perdieron en las aguas y fueron hallados solo horas después. La familia había estado antes en la capital de Sucre tramitando el pasaporte de José David, pues por su calidad futbolística había sido seleccionado por el club San Lorenzo de Argentina para un periodo de prueba durante el mes de diciembre.