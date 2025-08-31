Los hechos que no cuadran en el caso Valeria Afanador: ¿por qué no la encontraron en las primeras búsquedas?

Mientras los familiares y las autoridades aguardan por los resultados forenses de Medicina Legal al cuerpo de la menor Valeria Afanador, su desaparición y posterior hallazgo sin vida siguen generando más dudas que respuestas. Hoy en el municipio de Cajicá se desarrolla su funeral con una caravana a la que han llegado miles de personas de la sabana y Bogotá.
Todo porque el cadáver de la menor de 10 años fue encontrado el viernes, 29 de agosto, a escasos metros del colegio donde estudiaba, el Gimnasio Campestre los Laureles, lugar en el que fue vista con vida por última vez el 12 de agosto y cuyos alrededores fueron recorridos e inspeccionados en más de una vez por los organismos que adelantaron su búsqueda durante 18 días.