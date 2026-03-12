Casi que no: se reanudaron las obras del Museo de Memoria de Colombia

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reanudará las obras del Museo de la Memoria de Colombia, tras años de disputas judiciales, problemas con los contratos y falta de recursos. Se trata de uno de los principales espacios para narrar el conflicto armado colombiano. Los sobrecostos, las sanciones y las auditorías por las que atravesó el museo convirtieron el proyecto en un símbolo de la ineficiencia del Estado para terminar las obras. El compromiso de construir un Museo para las víctimas y para la memoria venía desde 2011. Lea también: La verdad tras el horror: Estas son las historias de reclutamiento y los abortos forzados en las Farc Según indicó el CNMH a través de un comunicado, se trata de uno de los proyectos “más significativos para honrar a las víctimas y conocer la historia del conflicto armado interno que ha marcado a Colombia durante más de setenta y cinco años”. A su vez, el CNMH aseguró que “la continuidad de esta obra constituye una noticia trascendental para el país. Significa que la memoria de las víctimas tendrá un espacio permanente en el corazón de la nación: un lugar abierto a la ciudadanía donde las generaciones presentes y futuras puedan escuchar sus voces, reconocer lo ocurrido y dignificar a quienes han resistido a la violencia”.

Finalmente, enunciaron que el Museo, de 14.000 metros cuadrados, albergará “todas las memorias” y que “se proyecta como un espacio de encuentro público donde el país podrá reconocer su historia y reafirmar que la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas tienen un lugar irrenunciable en la vida democrática de la nación”.

¿Por qué estaba suspendida la obra del Museo de la Memoria?

El edificio donde será el Museo está en el centro de Bogotá, donde la obra se encuentra paralizada desde hace tres años. De acuerdo con información revelada por El Tiempo, la Contraloría encontró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $2.456 millones durante una auditoría financiera que se le hizo al CNMH.

Hallazgos fiscales y disciplinarios detectados en la obra

El proyecto fue anunciado durante el inicio del mandato del expresidente Juan Manuel Santos y es una iniciativa que esperaban víctimas que han luchado por tener un espacio de memoria colectiva sobre los hechos que ocurrieron en el marco del conflicto armado. En total se habrían determinado seis hallazgos con presunta connotación disciplinaria que deberán ser evaluados por la Procuraduría. Y, de acuerdo con el informe, el hallazgo de mayor cantidad se relaciona con la falta de terminación del Museo de la Memoria. Lea también: Paloma Valencia defiende su postura contra la JEP al presentar a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial Según la Contraloría, el retraso en la obra ha generado la necesidad de contrataciones adicionales para proteger y mantener la estructura de concreto, ya construida, que se ha vuelto parte del paisaje urbano del centro de Bogotá y ha sido vista por la ciudadanía como un “elefante blanco”. A su vez, se han realizado contratos para la limpieza de grafitis y para garantizar servicios de vigilancia y seguridad privada que eviten deterioro o invasiones. El organismo de control advirtió que, evidentemente, las actividades no se necesitarían si el museo ya estuviera terminado. Incluso, el estudio es a corte de 2024, por lo que los hallazgos pueden ser mucho mayores. La reanudación se veía venir desde septiembre de 2025, cuando se confirmaron nuevos contratos de obra e interventoría para reanudar el proyecto, que en esta etapa tendrá $37.779 millones de pesos destinados. Y, finalmente, el cronograma estima que el museo se inaugure en 2027.