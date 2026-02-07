“Los antioqueños viven mejor desde que Petro es presidente”: Verónica Estrada, candidata a la Cámara por Antioquia

Pocos la conocen, pero es muy probable que Verónica Estrada ocupe una silla en la Cámara de Representantes en representación de Antioquia el próximo 20 de julio. En la consulta previa del Pacto Histórico de octubre pasado sacó sorpresivamente 7.125 votos que le alcanzaron para ocupar el segundo lugar de la lista de candidatos del Pacto Histórico en el departamento, por encima de hombres y mujeres con experiencia en la política y reconocimiento en los movimientos de izquierda en el departamento. Algunos en el partido señalan su inesperado éxito con maquinaria política, pero ella se defiende diciendo que los consiguió uno a uno recorriendo las veredas del Bajo Cauca antioqueño. Puede leer: CNE también revocó la lista del Pacto Histórico por Bogotá en la que aparecen Mafe Carrascal y ‘Lalis’ Dice que de llegar al Congreso trabajará por los mineros y los campesinos de Antioquia y defiende a capa y espada la gestión del presidente Petro. Asegura que la salud y la seguridad van mejor que antes, y sobre el exalcalde Daniel Quintero dice que es “un hombre resiliente”.

¿Quién es usted y cuál es su trayectoria?

“Soy una mujer campesina, una líder social del municipio de Caramanta que ha crecido a pulso trabajando en las minas del municipio de Marmato, Caldas, como una minera ancestral que empezó ahí su labor en el sector minero y sacó a su familia adelante. No vengo de clanes políticos, vengo de una familia humilde de cuna donde sabemos qué es levantarnos a las 5 de la mañana, ponernos las botas e irnos a trabajar. La votación fue basada en las regiones, en la gente cansada de lo mismo. Nosotros venimos de abajo identificándonos con esa gente trabajadora que viene desde las regiones. Soy ingeniera de minas en defensa de la minería artesanal”.

¿Cómo llegó a la política y al Pacto Histórico?

“Me cansé de la misma politiquería tradicional de nuestros municipios donde iban y nos buscaban cada cuatro años para esos votos que buscan los políticos tradicionales. Entonces, tomé la iniciativa de participar en la asamblea de la Colombia Humana en Medellín y ellos me eligieron. Participé en la consulta, gané la consulta siendo la mujer más votada de Antioquia con 7.151 votos, que la mayoría son de la subregión del Bajo Cauca, y esto me lleva a tener la meta y el triunfo que tenemos hasta ahora”.

¿Y por qué el Pacto Histórico para hacer política?

“Porque creo en las ideas progresistas y en el cambio, porque desde ahí son nuestras luchas. Nuestras luchas vienen de la izquierda, de representar lo que ha representado nuestro presidente Gustavo Petro”.

¿A usted le parece que las personas de Antioquia viven mejor ahora o antes del gobierno del presidente Petro?

“Viven mucho mejor y se demuestra con la seguridad que tenemos en el Bajo Cauca. Ahorita tenemos seguridad, hoy tienen dignidad, hoy tienen un trabajo digno que es con la entrega de tierras que se han beneficiado miles de campesinos y la cultivan y la trabajan para el bienestar de sus familiares y también de ellos, y ya se sienten seguros, tienen donde vivir. Por ejemplo, ya al Bajo Cauca tú puedes entrar a cualquier hora de la madrugada y no existe la inseguridad que vivíamos antes de los grupos al margen de la ley”.

Pero las cifras de homicidios no han bajado en los últimos años y todas las organizaciones y el propio gobierno reconocen el fortalecimiento de grupos armados, especialmente el Clan del Golfo en el Bajo Cauca...

“Es un tema de las identidades políticas y de la institucionalidad, pero nosotros como actores políticos no entramos a debatir en ese tema porque sabemos que la inseguridad sigue, pero nuestro presidente ha estado firme ahí con el ministro de justicia para mitigar y para ayudar todos estos temas que usted acaba de mencionar”.

¿Usted cree que la Paz Total ha funcionado o no?

“Sí, ha funcionado en el territorio, en el Bajo Cauca, que es donde más me concentro”.

Su votación en la consulta previa causó sorpresa incluso dentro del Pacto Histórico y hay molestia en algunos miembros del partido. Dicen que hace parte del clan de Llinas, del exdirector de la DIAN. ¿Qué responde?

“Eso es falso de toda falsedad porque estos votos, como le digo, son reales, trabajados por gente humilde, trabajadora, que lucha y que camina todos los días. Estos votos no existen de ningún vínculo con ellos. Estos votos son de amigos y son de gente que cree. Y les molesta, claro que les molesta, porque hice una campaña callada, en silencio, con mis amigos y fui hasta el último hueco para ir a buscarme los votos porque me caminé las veredas, donde realmente está esa votación campesina y donde realmente está la gente que apoya este gobierno del cambio”.

¿Cuáles son sus propuestas para llegar al Congreso?

“La defensa de la tierra, la minería, volver a retomar este proyecto de ley que nos hunden con la salud, este proyecto de ley de cambio del código minero y volver a retomar la reforma laboral que tanto esperan nuestros campesinos y nuestra gente trabajadora de Colombia”.

Pero la reforma laboral se aprobó...

"Sí, pero unos artículos se van a modificar. Se quieren modificar y hay que modificarlos porque la gente no es esclava para trabajar quizás 12 horas como lo hacemos en algunos ámbitos laborales y la quiere tumbar también la derecha".

Pero los campesinos y mineros de los que usted habla trabajan en la informalidad y no se suelen beneficiar de las reformas laborales. ¿Cómo mejorar las condiciones de los informales?

“Porque esto garantiza el acceso de la pensión a todas estas personas que usted acaba de mencionar, pero también a las madres cabezas de familia, también a esos campesinos que tanto esperan tener una pensión digna porque han trabajado el campo toda su vida”.

El presidente Petro prometió un bono de $500.000 para las madres cabezas de familia y no cumplió. ¿Por qué ahora sí?

“Porque son nuestras madres las que han dedicado el tiempo en la crianza de nuestros hijos, de nosotros y creo que es importante que esto sí salga de este gobierno del cambio”.

¿Usted cree que el sistema de salud está mejor hoy que hace cuatro años?

“Sí, está mucho mejor el tema de la salud. Creería que las EPS se deben acabar porque esto es un negocio, un negocio de los clanes políticos del departamento de Antioquia y no solo de Antioquia, sino de Colombia”.

Pero la gente no encuentra medicamentos, no consigue citas médicas, las tutelas y las quejas se han disparado. El año pasado hubo un récord. ¿Por qué dice usted que está mejor?

“Se ha demostrado que las farmacéuticas esconden los medicamentos para entorpecer lo que nuestro presidente Gustavo Petro ha querido hacer en el ámbito de salud. Y se ha visto, por ejemplo, esta semana se entregaron ambulancias y carros al Oriente antioqueño”.

¿Qué piensa de Daniel Quintero?