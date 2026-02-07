Medellín rompe récord de 1,2 millones de turistas extranjeros en 2025; ¿cuál es el techo?

Otra vez Medellín alcanzó un récord de visitantes. La ciudad que alguna vez fue la más violenta del mundo es, especialmente después de la pandemia del Covid, uno de los destinos favoritos para pasar vacaciones en todo el mundo.
En el 2025, por el aeropuerto José María Córdova entraron 2.059.000 personas de las cuales el 58%, es decir, cerca de 1,2 millones, fueron extranjeros no residentes en el país. La cifra de turistas internacionales, sin embargo, puede ser mayor, pues esta no tiene en cuenta a quienes no llegan directamente desde el extranjero sino desde otras ciudades del país como Cali, Bogotá, Cartagena o Barranquilla.
De esas personas, hay datos variados: el 32% proviene de Estados Unidos; el 16% de Panamá; el 9% de República Dominicana y México, y un 7%, de España. 95 de cada 100 vienen a hacer turismo.
La mayoría de los turistas extranjeros tienen entre 30 y 39 años y el 51% son hombres, mientras que el 49% son mujeres, dos de cada tres camas de los hoteles se la pasan ocupadas.
Le puede interesar: Medellín es el segundo destino con más llegadas de turistas extranjeros a Colombia: ya suma casi un millón de visitantes en 2025
Se quedan en promedio cuatro noches y por día gastan casi 200 dólares. Los planes obligatorios son ir a la comuna 13, a Provenza, a Guatapé y a las gordas de Botero.
Todo eso se sabe desde hace varios años ya, gracias a un sistema de inteligencia turística que recopila y publica la información sobre los turistas, hoteles y atractivos turísticos de la ciudad.
Lo que no se sabe todavía, al menos no con la precisión de una cifra, es hasta cuándo la ciudad y la región (porque llegan a Medellín pero se quedan en todo el Valle de Aburrá y algunos viajan a otras subregiones del departamento) podrá seguir recibiendo más y más turistas todos los años, aún cuando las filas en el aeropuerto son cada vez más largas y no hay noticias de una segunda pista; y los principales atractivos turísticos están a tope y las camas en los hoteles se agotan en un fin de semana de conciertos y las personas ven subir los precios de la vivienda, los restaurantes y las cafeterías y señalan como culpables a esos sujetos que andan por los barrios en chanclas cargados de botellas de agua innecesarias.