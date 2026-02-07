x

Elecciones sin “caciques”: la batalla por el poder se libra con herederos

En estas elecciones legislativas varias figuras se han retirado del primer plano pero están impulsando a sus votantes a apoyar herederos. ¿Por qué el fenómeno?

    Arriba, Julián Bedoya y María Eugenia Lopera. A la derecha, Carlos Andrés Trujillo y abajo Daniel Restrepo, su heredero político para el Senado. FOTOS CORTESÍA
Jacobo Betancur Peláez
Metro

hace 37 minutos
La batalla por el poder en estas elecciones legislativas no la están librando los “caciques” tradicionales de Antioquia. En varias colectividades, el fenómeno del “heredero” o del “cuidador del puesto” se está imponiendo como la estrategia más empleada para mantener el poder.

Los dos casos más notorios ocurren en los partidos Liberal y Conservador, aunque, guardadas las proporciones y con otros matices, también en otras colectividades.

El retrato más llamativo lo dio la candidata al Senado, María Eugenia Lopera, quien viene recorriendo el departamento de la mano de su jefe político, el exsenador Julián Bedoya.

También está pasando en el Partido Conservador, en el que el senador Carlos Andrés Trujillo renunció a buscar la reelección y ahora se reserva para la contienda por la Alcaldía de Itagüí, municipio núcleo de su grupo político.

Le puede interesar: Así está el partidor en Antioquia para elecciones legislativas del 8 de marzo

Como el trujillismo no quiere perder sus asientos en el Senado y la Cámara, delegó sus banderas en el representante Daniel Restrepo Carmona, quien a su vez busca que su silla la ocupe en el próximo periodo el exdiputado Jaime Cano.

Las razones para no participar directamente en la contienda varían tanto para Bedoya como para Trujillo.

Mientras el primero aún no logra zafarse del escándalo en el que está envuelto desde 2019, por las presuntas irregularidades en su grado de abogado, para Trujillo se trataría más de un repliegue para fortalecerse en su municipio base.

Al igual que Bedoya, la imagen pública del senador conservador llega golpeada a estos comicios, luego de que su nombre fuera mencionado en varias denuncias periodísticas e investigaciones asociadas al entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y en general por su cercanía con el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Su repliegue no solo le da más fuerza para mantener el poder en Itagüí, sino que lo oxigenaría en el nivel nacional.

A quien en contraste parece no afectarle esa misma cercanía con el Gobierno Petro es a la dupla Lopera-Bedoya, quienes, tal como lo publicó este diario esta semana, el año pasado le madrugaron a las correrías de la mano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, prometiendo en múltiples municipios millonarias inversiones en salud.

No obstante, la imagen pública de Bedoya llega afectada por otras controversias. Cabe recordar que el exsenador estuvo también en la palestra pública luego de ser señalado de presuntamente estar en un plan para frenar Puerto Antioquia.

Entérese: Así fue cómo se cocinó alianza entre el movimiento de Federico Gutiérrez y Abelardo de La Espriella

Entre tanto, la representante Lopera tampoco ha estado exenta de polémica. La política, quien hasta antes de las elecciones de 2019 era una exfuncionaria de entidades como Metroparques y el Isvimed, se montó en el proyecto político de Bedoya y se convirtió en su mano derecha, llegando de entrada a la Asamblea de Antioquia con la segunda votación más grande de su partido, 45.000 votos.

En noviembre de 2021 renunció a esa corporación y saltó a la Cámara de Representantes. Allí terminó jugando un papel crucial en varios intentos del gobierno del presidente Gustavo Petro por sacar adelante el muy cuestionado proyecto de reforma a la salud.

Esos escándalos parecieran no obstante no afectar la maquinaria política de Lopera, a quien varios conocedores de las movidas electorales ya le auguran una votación robusta.

“En las campañas uno aprende a identificar qué es lo normal y lo atípico en una campaña. Hay gran cantidad de alcaldes apoyando esta candidatura sin importar el partido político. Es una cosa arrolladora, arrastrada por la promesa de construcción o de la dotación en el sector salud validadas por el ministro Jaramillo”, expresó al respecto un candidato al Senado enterado de esas polémicas correrías del año pasado, que tuvieron lugar en municipios como Yolombó, Guarne, Santa Fe de Antioquia, Santa Bárbara, Ciudad Bolívar, Caldas, Uramita, San Vicente Ferrer, Alejandría y Santo Domingo.

El proyecto de Bedoya no solo apuesta por Lopera, sino que tiene también candidatos en llave en los departamentos de Caldas, Quindío, Amazonas, Chocó y Cauca.

Sobre sus correrías con el ministro Jaramillo, Lopera no se ha pronunciado.

Herederos con otros matices

Pese a que los casos de Trujillo y Bedoya son de lejos los más llamativos, sobre todo por suscitar suspicacias y controversia, en otras fuerzas políticas también está ocurriendo el fenómeno de poner aliados que arrastren los votos de otras figuras más conocidas.

Volviendo a Itagüí, en la orilla contraria a Trujillo, otro que se está reservando para las elecciones es su antiguo aliado y hoy rival León Mario Bedoya, quien también fue alcalde y que hoy es concejal opositor tras haber quedado en segundo lugar en las pasadas elecciones territoriales.

En las calles de ese municipio del sur del Valle de Aburrá, mientras la instrucción para las filas del trujillismo es apoyar a Restrepo y Cano, Bedoya también está trabajando en llave con la senadora antioqueña de la ASI, Berenice Bedoya.

Asimismo, Bedoya se ha volcado en sus redes sociales a impulsar la campaña de Juan David Flórez, quien se presenta como El Itagüiseño y ha sido clave en apoyar la oposición de Bedoya al equipo de Trujillo a través de un medio de comunicación digital con ese mismo nombre.

Con otros matices, los movimientos políticos alternativos tampoco escapan a la tendencia de estos relevos.

Por ejemplo, otro líder político importante del centro que se reservó para las próximas elecciones territoriales fue el representante a la Cámara, Daniel Carvalho Mejía, quien pese a enarbolar desde 2016 temas ambientales y de urbanismo en el Concejo de Medellín, irrumpió con mayor fuerza en la agenda pública por cuenta de su trabajo de control político contra la alcaldía de Daniel Quintero.

Durante ese periodo, Carvalho renunció a su curul en el Concejo y saltó a la Cámara, en donde también ha destacado por su control al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Precisamente en medio de ese crecimiento, Carvalho señaló no tener en sus planes aspirar a la reelección o saltar al Senado, sino reservarse para la próxima campaña a la Alcaldía de Medellín.

En su reemplazo, Carvalho está impulsando a sus votantes a apoyar la candidatura de Camilo Quintero Giraldo, uno de los cerebros de la Ley Contra el Ruido e integrante de su equipo de apoyo.

