“Generamos cerca de 5.000 empleos con los gimnasios”: Wilder Zapata, creador de Action Black

Wilder Zapata, es el creador de los gimnasios Action Black y en medio del éxito ha decidido hacer un alto en el camino para lanzarse al Senado.
Cuando tenía 5 años vendía frutas en una carretilla con su papá, hace 10 años creó su primer gimnasio popular, en pandemia casi se quebró pero supo reinventarse y hoy con sus socios tiene 137 gimnasios entre operativos y en construcción en seis países –Estados Unidos, México, Colombia, Brasil, España y Portugal– y ya están arrancando también en China.
“Es un trabajo de todo el equipo, no solamente mío. Yo ahí sí yo soy la sumatoria de la gente”.