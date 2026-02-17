x

Nepotismo de ministra de Cultura no para, llega hasta esposa de su tío: “ya ni disimulan”

Según denunció la congresista Jennifer Pedraza, el funcionario ha firmado cinco contratos con el Gobierno.

  • La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien sostuvo que ya no se trata de un solo caso aislado dentro del núcleo familiar. Foto: Colprensa
    La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien sostuvo que ya no se trata de un solo caso aislado dentro del núcleo familiar. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 35 minutos
bookmark

Las denuncias por presunta contratación de familiares en el entorno de la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, siguen acumulándose. Primero fueron cuestionados los contratos de su hermano; luego, los de la madre, señalada por haber suscrito varios acuerdos con entidades del Gobierno Nacional; y ahora se suma un nuevo señalamiento: la esposa del tío de la funcionaria habría celebrado cinco contratos estatales por un total de $351 millones de pesos.

La denuncia fue hecha por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien sostuvo que ya no se trata de un solo caso aislado dentro del núcleo familiar: “No fueron 1, ni 2, fueron 3 los familiares de la ministra con contratos”, afirmó.

Los contratos de la esposa del tío de la ministra de Cultura

De acuerdo con Pedraza, la esposa del tío de la ministra habría firmado cinco contratos con el Estado en los últimos años, dos de ellos fueron suscritos en enero de 2026 y suman $189 millones de pesos: uno con el Ministerio de las Culturas, precisamente, por $113 millones y otro con el Ministerio del Trabajo por 76,5 millones. Según la denuncia, ambos acuerdos se firmaron de manera simultánea.

La congresista aseguró que, tras revisar la información en el Secop, notó que en 2023 la misma persona habría celebrado dos contratos por $91 millones. Ya en 2024, Haidibers Arredondo (esposa del tío de la ministra) suscribió un contrato adicional por $112,6 millones. Ambos fueron firmados con el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (Ipse Colombia).

En su publicación, Pedraza cuestionó que uno de los contratos recientes haya sido firmado directamente con la cartera que dirige Kadamani. “¡Y ya ni disimulan! La ministra le dio un contrato en su propio ministerio. ¿Van a seguir negando el nepotismo?”.

La representante indicó que, aunque el grado de parentesco (tercero) no obliga legalmente a declarar conflicto de interés, sí considera que existe un cuestionamiento ético, especialmente porque otros miembros de la familia también han sido vinculados al Estado.

Le puede interesar: No solo el hermano: la mamá de la ministra de Cultura recibió, en un mes, contratos por $313 millones con el Gobierno

La respuesta de la ministra

Tras los primeros cuestionamientos, sobre su madre y hermano, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes difundió el pasado 13 de febrero un comunicado: “no he intervenido, ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano”. Añadió que, conforme a la normativa vigente, las inhabilidades por parentesco se configuran únicamente cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad o control.

“En los casos sobre lo que se especula, no se presenta ninguna de esas condiciones. Por tanto, no hay restricción legal que impida su eventual vinculación contractual con el Estado en ámbitos distintos al sector bajo mi responsabilidad”, indicó.

Kadamani sostuvo además que los registros de parentesco han sido declarados en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y que no existe conflicto de interés que deba reportar. “Las insinuaciones de irregularidad carecen de fundamento jurídico”, afirmó, al tiempo que reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.

