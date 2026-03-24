El “MeToo” colombiano ya hace rodar cabezas en TV: Fiscalía investiga

Días convulsionados se viven en los medios de comunicación en Colombia. En medio de lo que ya se conoce como el #MeToo criollo –en referencia al movimiento que se dio en Estados Unidos en 2017 contra el acoso sexual– el Canal Caracol anunció ayer —por primera vez con nombres propios— el retiro de sus cargos de los reconocidos periodistas y presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego.
A su vez, la Fiscalía General abrió una investigación por las denuncias formuladas contra los dos periodistas y de paso anunció un cambio radical sobre un proceso que por acoso sexual y laboral también se sigue contra el gerente de RTVC, Hollman Morris.
El director del Sistema de Medios Públicos intentó revictimizar a quien lo denunció, demandándola por injuria y calumnia, y poniendo el canal público al servicio de su caso.