El “MeToo” colombiano ya hace rodar cabezas en TV: Fiscalía investiga

Días convulsionados se viven en los medios de comunicación en Colombia. En medio de lo que ya se conoce como el #MeToo criollo –en referencia al movimiento que se dio en Estados Unidos en 2017 contra el acoso sexual– el Canal Caracol anunció ayer —por primera vez con nombres propios— el retiro de sus cargos de los reconocidos periodistas y presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. A su vez, la Fiscalía General abrió una investigación por las denuncias formuladas contra los dos periodistas y de paso anunció un cambio radical sobre un proceso que por acoso sexual y laboral también se sigue contra el gerente de RTVC, Hollman Morris. El director del Sistema de Medios Públicos intentó revictimizar a quien lo denunció, demandándola por injuria y calumnia, y poniendo el canal público al servicio de su caso.

¿A quién investiga la fiscalía?

Todo comenzó el viernes con un comunicado en el que el Canal Caracol anunció que había recibido denuncias contra dos presentadores periodistas y había activado los protocolos correspondientes. Durante el puente festivo varias periodistas que trabajaron en Noticias Caracol contaron sus casos —entre ellas Juanita Gómez y Catalina Botero— y aseguraron no haber sido escuchadas. Y ayer martes, la Fiscalía tomó cartas en el asunto, anunció investigación y habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir las denuncias y brindar garantías de protección a las afectadas. Horas después de ese aviso, el canal publicó un comunicado en el que les puso nombre y rostro a los denunciados y anunció las medidas que tomaron. Confirmó que dio por terminado el vínculo laboral con el presentador de deportes Ricardo Orrego, al igual que con el presentador de la edición central Jorge Alfredo Vargas, pero en ese caso “de mutuo acuerdo”. Sobre esto, la empresa sostuvo que “no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni aplican una conclusión sobre responsabilidades individuales”. El comunicado agregó que responde “a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización”, agregó el comunicado y lamentó la situación. Respecto a las denuncias que se han conocido en redes sobre hechos de presunto acoso sexual ocurridos en ese entorno laboral, Caracol afirmó que son “de particular gravedad” y “conmueven profundamente a nuestra organización”, por lo cual requieren una respuesta “clara, responsable y transparente”. En ese sentido, la comunicación señaló que “en Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”. Por otro lado, el canal expresó su “respeto y reconocimiento” a “quienes han alzado la voz”, pues “sabemos que hacerlo no es fácil”. También señalaron que el proceso que iniciaron “está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece”.

Nuevo fiscal en caso de Morris

Entre tanto, la Fiscalía anunció el cambio del delegado encargado de una denuncia por injuria y calumnia que interpuso el gerente de RTVC, Hollman Morris, contra Lina Marcela Castillo, quien previamente lo había señalado en redes a él por presunto acoso sexual y laboral en 2019, cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá y ella trabajaba en su equipo de prensa. Según su testimonio, el entonces cabildante le habría hecho comentarios de connotación sexual sobre su manera de vestir y le habría pedido que se sentara a su lado para tomarla de las piernas sin su consentimiento. Ante esto, el gerente y fiel escudero del presidente Gustavo Petro la denunció por injuria y calumnia. En 2023 ese proceso llegó a una acusación en contra de Lina Castillo y en 2025 fue llamada a juicio. En ese sentido, la entidad informó que pondrá al frente a la fiscal tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marcela Abadía, y reconoció que debió haber evaluado la denuncia de Morris “con enfoque de género, para que esta no tenga un efecto ‘silenciador’ en las víctimas y evitar que se presuma el dolo de dañar el buen nombre o la honra del agresor, cuando en realidad la víctima actuó en ejercicio legítimo de un mecanismo de resistencia y autoprotección”. Castillo hizo en su momento la denuncia públicamente, lo que se conoce como escrache y que ha sido reconocido por la Corte Constitucional como “un ejercicio de la libertad de expresión, un medio para proteger las denuncias anónimas y una respuesta a la violencia institucional”, como lo sostuvo en la Sentencia T-241 de agosto de 2023.

Los pronunciamientos de Vargas y de Orrego