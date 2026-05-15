El profe paisa que se disfraza de faraón, soldado romano y káiser alemán para dar sus clases de historia en Medellín

Jeison Andrés es Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana; la vena de la docencia siempre lo ha acompañado desde joven. Una vez se graduó obtuvo su primer trabajo en la Escuela Empresarial de Educación en 2021, una experiencia, según él, inolvidable, porque desde ahí empezó todo.

La teoría la utiliza como un simple apoyo, pero la verdadera esencia está en sus formas, en el cómo, disfrazado, hace que cada estudiante comprenda sus explicaciones.

Se ha vestido de faraón, de soldado romano, de griego, de burgués de la revolución francesa, de soldado soviético y hasta del mismo Fidel Castro, pero todo con el objetivo de que sus estudiantes se ‘enganchen’ más con la temática.

Así suelen ser las clases de Jeison Andrés Correa Tuberquia, profesor de Ciencias Sociales y Filosofía de la Institución Educativa El Limonar, ubicada en este corregimiento de Medellín, quien por medio de disfraces de personajes históricos recrea los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad.

Se presenta, con un tono teutón un poco improvisado, y lo primero que le pide a sus alumnos es que se pongan de pie para hacer un saludo oficial. Segundos después les ordena sentarse y luego comienza a caminar, con las manos detrás de la espalda, mientras a la par les empieza a dar una introducción de lo que tratará la sesión del día.

El Kaiser Guillermo Segundo de Alemania entra al salón de noveno en un colegio de San Antonio de Prado. Los estudiantes no paran de ver su bigote blanco y frondoso y su vestimenta negra tan particular, que de pies a cabeza lo personifica como si se tratara del mismo emperador en persona.

Fue una clase en la que no le prestaron atención la que lo llevó a pensar en qué podía hacer para lograr el resultado que realmente esperaba.

Resulta que, en aquel entonces, la Escuela Empresarial de Educación tenía un programa para que las personas privadas de la libertad tuvieran acceso a validar su bachillerato.

Jeison aceptó el reto y empezó a dar clase a mujeres en la cárcel El Pedregal. Muy bien recuerda que en una de las sesiones, que tenía como temática la Edad Media, ninguno estuvo pendiente de lo que explicaba. Lo tituló como “un fracaso completo”.

En su búsqueda por hacer de sus clases algo más dinámico y práctico, encontró en redes sociales a un docente de Perú que se disfrazaba de Inca para que sus alumnos comprendieran mejor, así que decidió replicarlo a su manera.

“Recuerdo que por esa época, de mera casualidad, mi hermano había ido a una fiesta de disfraces y tenía un disfraz de árabe, y yo le dije que me lo prestara porque tenía en mente algo que quizá podría servir”, dijo Jeison.

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Ahora, el reto pasaba por pedir permiso al Inpec para que le dejara ingresar el disfraz al centro penitenciario. Para su fortuna, los funcionarios no vieron mayor riesgo en ello y accedieron a su solicitud. El plan marchaba viento en popa.

Justo antes de empezar la clase se cambió y se puso ‘la pinta’ de árabe, pues ese día iba a hablar sobre el Islam. Fue como si sus alumnas hubieran viajado en el tiempo: ninguna se quería perder detalle de la sesión, y tal parecía que la estrategia del profe Jeison había funcionado de mil maravillas.

Dicen que aquello que da resultado no se toca ni se modifica, y esa misma premisa la siguió Correa Tuberquia. Empezó a conseguir más disfraces y a meterse de lleno en los personajes, a investigar de cada uno y cuál había sido su aporte o su daño, entendiendo que no todas las figuras históricas que él personifica hicieron el bien.

“Esto es un buen medio didáctico porque puede conectar a la gente con el saber histórico. Además, a los estudiantes les genera curiosidad y empiezan a preguntar con más interés sobre quién fue ese personaje, por qué se vestía así y otros detalles”, agregó el docente.

Y, ¿cómo es que consigue cada disfraz y cada elemento para que el parecido con el personaje sea casi que perfecto? Desde cosas compradas en el ‘hueco’ hasta pedidas por Temu. La recursividad no solo la aplica en sus clases, también para hacerse a toda su vestimenta.

Una vez cumplió su misión en la cárcel El Pedregal pasó al colegio Madrid Campestre de Robledo. También dio clases en el colegio Bethlemitas de Bello, y finalmente llegó a la instituto educativo El Limonar, donde sus estudiantes solo tienen buenas palabras de él.

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“Para nosotros es algo diferente y muy dinámico. Él explica la historia no solo desde la teoría sino desde la personificación cuando se disfraza”, manifestó Diego Mantilla Suárez, estudiante de noveno uno.

Por su parte, Dylan Castaño Flórez agregó que “al disfrazarse es más fácil meternos en el cuento, es algo innovador que no se lo hemos visto a otros profes”.

Para Jeison, no hubo mejor regalo del Día del Maestro que ver a sus estudiantes contentos con lo que él, con tanta preparación, les explica en cada clase. Dijo que seguirá pensando en nuevos disfraces para revivir más personajes históricos, y que tampoco piensa cambiar su método.