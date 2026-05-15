El profe paisa que se disfraza de faraón, soldado romano y káiser alemán para dar sus clases de historia en Medellín

El Kaiser Guillermo Segundo de Alemania entra al salón de noveno en un colegio de San Antonio de Prado. Los estudiantes no paran de ver su bigote blanco y frondoso y su vestimenta negra tan particular, que de pies a cabeza lo personifica como si se tratara del mismo emperador en persona.
Se presenta, con un tono teutón un poco improvisado, y lo primero que le pide a sus alumnos es que se pongan de pie para hacer un saludo oficial. Segundos después les ordena sentarse y luego comienza a caminar, con las manos detrás de la espalda, mientras a la par les empieza a dar una introducción de lo que tratará la sesión del día.
Así suelen ser las clases de Jeison Andrés Correa Tuberquia, profesor de Ciencias Sociales y Filosofía de la Institución Educativa El Limonar, ubicada en este corregimiento de Medellín, quien por medio de disfraces de personajes históricos recrea los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad.
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Se ha vestido de faraón, de soldado romano, de griego, de burgués de la revolución francesa, de soldado soviético y hasta del mismo Fidel Castro, pero todo con el objetivo de que sus estudiantes se ‘enganchen’ más con la temática.
La teoría la utiliza como un simple apoyo, pero la verdadera esencia está en sus formas, en el cómo, disfrazado, hace que cada estudiante comprenda sus explicaciones.
Jeison Andrés es Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Latinoamericana; la vena de la docencia siempre lo ha acompañado desde joven. Una vez se graduó obtuvo su primer trabajo en la Escuela Empresarial de Educación en 2021, una experiencia, según él, inolvidable, porque desde ahí empezó todo.