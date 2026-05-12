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Luis Javier Suárez: el nuevo rey colombiano en Portugal tras superar a Jackson Martínez

Luis Javier Suárez rompe récords en Portugal: máximo artillero y superó a Jackson Martínez, consolidándose como la carta de gol más importante para Néstor Lorenzo en el Mundial.

  • Luis Javier Suárez y su tradicional festejo de gol en honor a sus hijos. FOTO: GETTY
    Luis Javier Suárez y su tradicional festejo de gol en honor a sus hijos. FOTO: GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Hay pocos jugadores que parecen tener un puesto fijo en la Selección Colombia que actuará desde el próximo mes en el Mundial de Norteamérica-2026. Y entre los que poseen ese privilegio, gracias a su gran presente, se podría incluir al delantero samario Luis Javier Suárez, quien acaba de firmar una de sus mejores temporadas en Europa.

El pasado lunes, en la penúltima fecha de la Liga de Portugal, el atacante de 28 años de edad volvió a convertir en una nueva goleada del Sporting de Lisboa, esta vez en el 1-5 ante Río Ave, ratificándose no solo como el máximo artillero en el fútbol de ese país sino también logrando una marca para el balompié colombiano.

Le puede interesar: Luis Suárez hizo público el drama que vive con sus tres hijos mayores, ¿no los puede ver?

Suárez llegó a la cifra de 27 goles en la campaña 2025/2026, superando de esta manera el registro de 26 anotaciones que tenía su compatriota Jackson Martínez con el Porto desde 2012/2013.

Pero además de sus festejos, el rendimiento y la elaboración colectiva de Luis Javier en ese balompié, y en comparación con Martínez, es para enmarcar.

En el periodo antes señalado, Jackson realizó dos asistencias, mientras que Suárez registra hasta ahora siete.

Su promedio de anotación es de cada 77 minutos; Martínez lo hacía cada 96 minutos.

El delantero, quien suena para llegar a la Premier League de Inglaterra, se consolida como una de las principales cartas ofensivas del técnico Néstor Lorenzo en la Selección de cara a la cita mundialista que comenzará el 11 de junio. En la presente temporada, Suárez acumula 45 contribuciones directas de gol en todas las competiciones, con 36 anotaciones y 9 asistencias.

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Este sábado (2:30 p.m.), como local y frente a Gil Vicente, Suárez espera cerrar con más protagonismo la Primeira Liga, en la que su elenco es segundo con 79 puntos; mientras que el domingo 24 de mayo (11:15 a.m.), Luis Javier va por el título de la Copa de Portugal cuando su conjunto se mida a Torreense, de segunda división. Luego, en Medellín, Suárez se concentrará esa semana con la Selección Colombia, que espera sus goles en el Mundial.

Seguir leyendo: Luis Suárez tiene “energía” para finalizar la temporada con miras al Mundial, ¿mantendrá el nivel con Colombia?

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