Florentino Pérez convocó a elecciones y anunció que buscará su reelección en el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció este martes que va a convocar elecciones y presentarse a la reelección, por lo que descarta una dimisión tras una temporada sin títulos.

El poderoso dirigente, de 79 años, afirmó en una rueda de prensa que ha pedido “a la junta electoral que inicie el proceso electoral a la junta directiva” del club.

Pérez aseguró que buscará un nuevo mandato para hacer frente a una “absurda campaña” contra el coloso madrileño, que el fin de semana cayó 2-0 ante el FC Barcelona, su eterno rival, y se despidió de cualquier chance de ganar la liga.

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“No voy a dimitir”, dijo Pérez. “He tomado esta decisión porque se ha provocado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid”.

“Llevo 26 años aquí y ha sido una época maravillosa”, aseguró.

El presidente merengue denunció campañas periodísticas y de distintos sectores sociales contra el club, afirmando que se están aprovechando los malos resultados de la temporada para atacarlo personalmente.

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“Quiero acabar con esta corriente antimadridista que quiere acabar con el Real Madrid”, sostuvo Pérez.

“Me presento para devolver el patrimonio a sus socios”, apuntó. “Si quiere venir alguien a presentarse, que no amague y que se presenten, pero que digan lo que van a hacer, cómo van a financiar”.