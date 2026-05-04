El “club” de los extraditados que podrían morir de viejos en USA

En el ocaso de su vida, el capo Miguel Rodríguez Orejuela pasa sus días atrapado en dos purgatorios: el de la demencia vascular, que deteriora su cerebro de manera acelerada; y el de una cárcel en Estados Unidos, en la que lleva más de dos décadas pagando por sus crímenes.
El otrora jefe del cartel de Cali ha sido noticia recientemente, por cuenta de un pedido de clemencia de sus familiares y representantes jurídicos. Dado que ya tiene 82 años de edad, y que su mente está disvariando por una enfermedad cognitiva, le solicitaron al juez que vigila su expediente que le conceda la excarcelación y le permita pasar el resto de los días con sus dolientes.
El temor de los allegados es que sufra el mismo destino de su hermano Gilberto, quien murió en 2022 en una celda de Carolina del Norte, a sus 83 abriles, pagando una pena de 30 años por sus ofensas a la sociedad estadounidense.
En sus días de gloria, cuando sus apodos de “el Señor” y “el Ajedrecista” ocupaban los titulares de la prensa, los Rodríguez Orejuela comandaron un imperio criminal de dimensiones globales.
El cartel de Cali corrompió instituciones estatales a granel, incluso la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1993; dominó rutas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa; se enfrentó a sangre y fuego a la organización de Pablo Escobar Gaviria; contrató bandas y ejércitos privados para estar en la cima del narcotráfico en los años 80 y 90.
Ahora, “el Señor” no es ni la sombra de aquel poderoso capo, y hace parte de los criminales colombianos sentenciados a penas tan altas en EE.UU., que lo más probable es que envejezcan o mueran sin volver a su país natal.