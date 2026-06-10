Reprochable: Buscan a hombre señalado de brutal agresión contra niña de 4 años en Sibaté, Cundinamarca

Las autoridades permanecen en la búsqueda de un hombre señalado de una brutal agresión contra una menor de cuatro años, ocurrida en el municipio de Sibaté, Cundinamarca.
Este caso de maltrato infantil quedó registrado en un video en el que se observa al sujeto, identificado como Winder Alexis Moreno Sánchez -quien presuntamente sería el padrastro de la menor- golpeándola y amenazándola bajo el pretexto de enseñarle a contar los números.
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El material audiovisual también evidencia el estado de indefensión de la menor al interior de una vivienda y la aparente ausencia de otro adulto que pudiera protegerla.