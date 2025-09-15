Atroz crimen: niña de 9 años fue asesinada, presuntamente, por su expadrastro en Mosquera, Cundinamarca

Una víctima inocente, una madre que llora a una hija, un agresor que intentó quitarse la vida y una comunidad consternada, así puede resumirse lo ocurrido este fin de semana en el municipio de Mosquera, en Cundinamarca, tras el atroz crimen de una menor de nueve años, presuntamente, a manos de su expadrastro.
Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo, 14 de septiembre, en una vivienda del barrio Recodo, en medio de una acalorada discusión entre una mujer y su expareja, quien terminó atacando a la hija de su excompañera, una menor de tan solo nueve años.