Tragedia en Bogotá: niña de cuatro años murió al caer desde un edificio

Una niña de cuatro años perdió la vida tras caer desde un piso décimo piso de un edificio residencial en el occidente de Bogotá. El hecho ocurrió en un conjunto de la localidad de Engativá y mantiene en alerta a las autoridades, que buscan establecer las circunstancias del accidente y determinar si la menor estaba sola en el momento de la caída.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la menor fue atendida por una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres y trasladada al Hospital de Engativá. Los médicos intentaron reanimarla, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció poco después de su ingreso.

Le puede interesar: Petro, ¿desnudo? La respuesta del presidente a una columna de opinión causa revuelo en redes

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y confirmar si existió algún tipo de negligencia o situación irregular dentro del apartamento donde vivía la menor.

Recientemente otro hecho enlutó a la capital y sus alrededores tras la muerte de un bebé de once meses en el municipio de La Calera. El niño, identificado como Liam Gael, sufrió una emergencia de salud en un jardín infantil privado donde recibía atención diaria. Fue trasladado por una docente en un vehículo particular hasta el hospital del municipio, pero ingresó sin signos vitales. A pesar de los esfuerzos médicos por reanimarlo durante varios minutos, el fallecimiento fue confirmado, lo que desató una nueva investigación sobre las condiciones de atención en el lugar.

Entérese: El caso del rector de La Guajira: una trama de narcotráfico, poder y amenazas