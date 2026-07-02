En plena recta final del Gobierno, revelan cadena de nombramientos ‘exprés’ en Supernotariado

En medio del proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, una entidad se sumó al listado que será objeto de revisión de la gestión de Abelardo de la Espriella. Se trata de la Superintendencia de Notariado y Registro, adscrita al Ministerio de Justicia, que entra en la mira por unos nombramientos que se firmaron contrarreloj. Este jueves se conoció que, en medio del proceso de transición de gobierno, esta entidad adelanta una serie de nombramientos en notarías de distintas regiones del país y prepara un proceso contractual cercano a los 20.000 millones de pesos para infraestructura tecnológica.

La información se conoció tras una publicación de la Unidad Investigativa de El Tiempo. Según la publicación, el medio tuvo acceso a al menos diez decretos recientes de nombramiento de notarios firmados por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Entre los designados figuran personas que, de acuerdo con la investigación, tendrían vínculos políticos con sectores cercanos al Gobierno de Gustavo Petro. El informe menciona, entre otros casos, los nombramientos de Sandra Lucía Hincapié Galindo en una notaría, de Demieman Davet Patiño Sánchez en la Notaría Cuarta de Cúcuta, de Yeny Paola Garzón Reyes en la Notaría 37 de Bogotá y de Erika Andrea Macías Cárdenas en la Notaría 38 de la capital.

Adicionalmente, este mismo diario reportó la creación de una nueva notaría de primera categoría en Bogotá, la número 82, ubicada en el sector de San Victorino, al sur de Bogotá. En paralelo, se informó sobre un eventual contrato por cerca de 19.439 millones de pesos relacionado con la adquisición, renovación e integración de infraestructura tecnológica y servicios de consultoría para la entidad. De acuerdo con la publicación, el proceso aún no aparece registrado en la plataforma Secop.

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